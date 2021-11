Leipzig

Manchmal kann man die Geschichte einer Stadt regelrecht sammeln – und zwar am besten in Form von schicken Briefmarken. Mit dieser gleichermaßen faszinierenden wie nachhaltigen Form der Geschichtsschreibung hat das Unternehmen LVZ Post im Jahr 2009 begonnen: Damals startete man mit der Sonderedition zu „Historischen Druckmaschinen“ in das Reich der Philatelie – viele weitere Briefmarken und Editionen sollten bis 2021 folgen.

Wenn es um die Geschichte von Leipzig, aber auch der gesamten mitteldeutschen Region von Eilenburg bis Döbeln, von Altenburg bis ins Kohrener Land oder von Borna bis ins Muldental geht, dann sind all jene, die sich für philatelistische Kleinode interessieren, bei LVZ Post genau richtig: Jahr für Jahr gibt das Unternehmen seit 2009 Sondereditionen heraus, in denen sich die Entwicklung der ganzen Region widerspiegelt: Gefeiert werden Jubiläen wie der 1050. Stadtgeburtstag von Wurzen im Jahr 2011, 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal Leipzig im Jahr 2013, 275 Jahre Gewandhausorchester 2018 oder der 300. Geburtstag der Steinbrücke Grimma im Jahr 2019.

Sondereditionen von Olympia 2021 bis modell-hobby-spiel

Aber es sind auch andere große Ereignisse, die sich auf den kleinen, aber feinen Briefmarken wiederfinden – so widmete man in diesem Jahr sowohl den Olympioniken der Sportstadt Leipzig im Sommer als auch dem Comeback der Messe modell-hobby-spiel im Oktober eine eigene Sonderedition. Besser kann man seine enge regionale Verbundenheit eigentlich nicht ausdrücken …

So sah sie aus, die erste LVZ Post-Sonderedition „Historische Druckmaschinen“ von 2009. Quelle: LVZ Post (Repro)

Dabei sollte man aber eines nicht vergessen: Das Unternehmen LVZ Post ist natürlich in Leipzig verwurzelt, aber längst darüber hinaus in ganz Deutschland engagiert. Und dies mit dem kompletten Service eines modernen Postdienstleisters angefangen von A wie Abholung von Geschäftspost der Kunden bis hin zur Zustellung. Das Motto der Marke LVZ Post, die übrigens 2009 aus der Taufe gehoben wurde, lautet dabei im Jahr 2021: „Versenden Sie Ihre Post blau!“

Rund 420 Briefkästen stehen im Stadtgebiet

Denn bei LVZ Post sind die Briefkästen blau, wie man längst im Leipziger Stadtbild gut erkennen kann – kein Wunder bei rund 420 Briefkästen, die montags bis freitags geleert werden. Nur eine von vielen beeindruckenden Zahlen, mit denen das Unternehmen aufwarten kann – eine weitere wären die rund 1000 Mitarbeiter, die 210 000 Poststücke, die täglich zugestellt werden, die 380 Servicestellen, in denen man sich über das Angebot von LVZ Post zum einen informieren oder andererseits den Service tagtäglich nutzen kann.

Mit moderner Technik – etwa bei der Sortierung der Post sorgt man für eine hohe Qualität der Dienstleistungen. Quelle: LVZ Post

Dieser kann kurz und knackig auf den Punkt gebracht werden: LVZ Post bietet natürlich Briefversand und zwar national für Postkarten, Standardbriefe, Kompaktbriefe, Großbriefe und Maxibriefe bis 1000 Gramm – im Postleitzahlbereich 04XXX in Eigenregie, darüber hinaus arbeitet man mit zuverlässigen Kooperationspartnern zusammen.

Aber LVZ Post kann noch mehr: Man kümmert sich auch um nachweispflichtige Sendungen wie Einschreiben, um Infosendungen wie allgemeine Kundeninformationen oder auch Einladungen zu Veranstaltungen, um Waren- und Büchersendungen. Selbst Pakete bis 31,5 Kilogramm Gewicht werden verschickt und dies deutschlandweit! Ach ja – abgeben kann man Einschreiben, Pakete oder auch ganz normale Briefe sogar in ausgewählten LVZ-Post-Servicestellen.

Ansprechpartner unmittelbar vor Ort, Service-Portfolio in ganz Deutschland

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein moderner Postdienstleister mit Ansprechpartnern unmittelbar vor Ort, aber einem Service-Portfolio in ganz Deutschland. Mit der langjährigen Geschäftserfahrung im Dienst von Geschäfts- und Privatkunden, aber auch Preisvorteilen, die durchaus ins Gewicht fallen. Und nicht zuletzt mit einer bemerkenswerten personellen und technischen Ausstattung: Der tägliche Einsatz der rund 1000 Mitarbeiter wird ergänzt um das Hochgeschwindigkeits-Sortiersystem, das auch ergänzt wird mit sechs Arbeitsplätzen, an denen Lasertechnik zur manuellen Erfassung von Sendungen zum Einsatz kommt.

Denn Qualität ist das A und O – darauf legt man bei LVZ Post großen Wert. Das Unternehmen ist zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, darüber hinaus erfolgen tägliche Kontrollen der Zustellung in mindestens zwei Zustellbereichen. Verlassen kann man sich deshalb auf das Laufzeitversprechen: Demnach werden mindestens 80 Prozent der Sendungen am Folgetag zugestellt, weitere 15 Prozent erreichen den Adressaten am darauffolgenden Werktag.

