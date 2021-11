Leipzig

Sie sind die „Gesichter“ eines Ortes: Fassaden. Fährt Robby Musil durch seine Heimatstadt Leipzig, begegnet er ihnen überall: Gebäudehüllen an Wohnhäusern, öffentlichen Einrichtungen oder Firmenbauten. „Diese Fassaden haben wir montiert“, ist der Bauingenieur dann stolz. Wir, das ist das Team der Leipziger Metall- und Systemfassaden GmbH (LMS). Seit über 20 Jahren hat der Fachbetrieb seinen Standort im Theklaer Gewerbepark an der Stöhrerstraße.

Aktiv ist der sächsische Unternehmen in ganz Mitteldeutschland und natürlich in der Messestadt selbst. „Wir machen das, was ständig zu sehen ist: die Gebäudehülle“, so der Geschäftsführer. „Denn die Fassade ist mehr als eine Wand. Sie ist das Gesicht, mit dem sich der Bau im öffentlichen Raum präsentiert.

Das verpflichtet: Wir möchten durch Fachkompetenz, innovative Lösungen und zeitlose Optik überzeugen. Das Energiereinsparpotenzial, und die damit verbundene Kostenreduzierung bis hin zur Nachhaltigkeit, sind weitere wichtige Kriterien unserer Fassadenkonstruktionen.“

Parkvillen, Glasfaserbetonelemente und Keramikfassade

Mit schöner Schauseite schmücken sich die neuen Parkvillen in der Gohliser Ehrensteinstraße. Fassadenelemente aus Glasfaserbeton prägen den Neubau des Konsum-Supermarkts an der Sebastian-Bach-Straße. „Sehr groß und schwer waren die Teile für den Bau. Montiert werden konnten sie nur mit Kran. Millimeterarbeit!“ Eine ganz andere Herausforderung: die runde Keramikfassade an den Helios-Kliniken Schkeuditz.

Genauso gefordert war handwerkliches Geschick und fachliches Know-how an der Plattenbau-Fassade in der Mockauer Simon-Bolivar-Strasse oder bei der Montage der Keramikplatten an der Praxisklinik am Leipziger Johannisplatz. Eine passende und weithin sichtbare „Visitenkarte“ der Grünauer Feuerwehr: die rote Schauseite an der Gerhard-Ellrodt-Straße. Gibt es ein Lieblingsfassade: „Natürlich immer die nächste“, blickt der Firmenchef voraus.

Millimetergenau montiert: „Wie die Fugen im heimischen Bad“

Aktuell geplant sind Projekte in Leipzig und zwei in Dresden. Doch gleich, um welche Fassade es sich handelt – ob Metall-, System- oder Putzfassade, ob vorgehängt und hinterlüftet. Ob neu oder instandgesetzt und wärmegedämmt – eins haben alle gemeinsam: Sie sind schön anzusehen und müssen millimetergenau montiert sein. „Wie die Fugen im heimischen Bad“, lacht Robby Musil.

