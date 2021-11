Leipzig

Auch die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft (LVDG) engagiert sich seit vielen Jahren im Verein Gemeinsam für Leipzig (GfL). LVDG-Geschäftsführer Björn Steigert erklärt, warum es diese starke Gemeinschaft braucht.

Was hat die LVDG dazu bewogen dem Verein Gemeinsam für Leipzig beizutreten?

Die Entscheidung wurde schon vor meiner Zeit als Geschäftsführer der LVDG getroffen. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Die LVDG begreift sich als ein Medienunternehmen, das die Menschen in dieser Stadt verbindet. Und zwar Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. Die Wirtschaft ist dabei ein wesentliches Element für das Funktionieren einer Stadtgesellschaft.

Was glauben Sie, zeichnet den Verein besonders aus?

Wahnsinnig sympathisch finde ich allein schon das Wort „gemeinsam“ im Vereinstitel. Denn es ist an dieser Stelle nicht einfach nur ein Wort. Hier werden Themen in einer starken Gemeinschaft angegangen. Niemand kämpft nur für sich allein. Dieser Netzwerkgedanke sorgt dafür, Unternehmen sichtbar zu machen und zusammen die Stadt voranzubringen. Außerdem würdigt der Verein mit der „Via Oeconomica“ und der „Leipziger Lerche“ jedes Jahr Personen und Institutionen, die sich um Leipzig und die Region verdient gemacht haben.

Sich nach außen öffnen: GFL-Präsident Dr. Mathias Reuschel, LVDG-Geschäftsführer Björn Steigert, LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Einweihung des neuen LVZ-Newsrooms im Peterssteinweg (v.l.n.r.). Quelle: Alexander Prautzsch

Die Verleihung der „Leipziger Lerche“ findet regelmäßig in der LVZ-Kuppel statt ...

Ja, und das im Rahmen des GfL-Neujahrsempfangs seit bereits mehr als zehn Jahren. Darauf sind wir auch wahnsinnig stolz. Es tut dem Medienhaus gut, sich nach außen zu öffnen.

Welche besonderen Stärken kann das Medienunternehmen LVDG in die Stadtgesellschaft einbringen?

Die Leipziger Volkszeitung erreicht täglich mit all ihren Regionalausgaben etwa 330 000 Leserinnen und Leser. Das Nachrichtenportal LVZ.de besuchen monatlich rund 1,9 Millionen Menschen. Damit ist die LVZ das Medium in der Region, das am häufigsten gelesen wird. Dem kommt eine große Verantwortung zu. Als lokales und unabhängiges Medium ist es unsere Aufgabe ausgewogen und wahrheitsgemäß über alles, was hier vor Ort und in der Region passiert, zu berichten. Und es ist unsere journalistische Aufgabe Aussagen und Entscheidungen zu hinterfragen und einzuordnen. Darauf haben unsere Leserinnen und Leser einen Anspruch.

Die Corona-Krise hat vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zugesetzt. Wie kann ein Medienunternehmen hier helfen?

Direkt als im vergangenen Jahr die ersten Pandemie-Verordnungen des Landes zu Schließungen von Läden geführt haben, sahen wir es als unsere Aufgabe, Möglichkeiten zu schaffen, die es Kleinunternehmern und Selbstständigen ermöglichten, Waren, Dienstleistungen oder einfach nur Gutscheine online anzubieten, um diese ungewisse Zeit zu überstehen. Die Aktion „Wir halten zusammen“ war geboren. Die LVZ diente dazu als Plattform, diese Hilfsaktion unter den Leipzigerinnen und Leipzigern publik zu machen.

Die LVZ war Anfang des Jahres auch Mitinitiator der Plakataktion „Wir für uns. Mehr denn je“ ...

Das war zu einem Zeitpunkt, an dem die Pandemie schon mehrere Monate das Leben bestimmte und immer noch kein Ende abzusehen war. Gemeinsam mit der Olympiasport Leipzig GmbH und der RBL Media GmbH wollten wir ein wertschätzendes Signal senden und an den Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten appellieren. Dafür gab es von vielen Seiten positives Feedback.

Der Verein Gemeinsam für Leipzig sieht sich als „eine große Familie“. Würden Sie dies unterschreiben?

Das würde ich sofort unterschreiben. Wenn sich Unternehmerinnen und Unternehmer treffen, geht es oft um Wettbewerb und um Marktpositionen. In Familien geht es nicht um Wettbewerb, sondern man freut sich, wenn es anderen gut geht. Ich glaube, diese Stimmung wird durch den Vorstand des Vereins aber auch durch die Mitglieder geprägt. Das ist schon einmalig und zeichnet sowohl die Stadt Leipzig als auch den Verein Gemeinsam für Leipzig auf jeden Fall aus.

