Wenn es eine Branche in der Corona-Pandemie besonders hart getroffen hat, dann fällt jedem sicher sofort der Kulturbereich ein. Vor allem Großevents, die viel Publikum anziehen, mussten ihre Besucherzahl stark reduzieren oder konnten nicht stattfinden.

Auch das beliebte Open-Air-Konzert Klassik Airleben im Rosental, veranstaltet vom Gewandhaus zu Leipzig, musste nun schon das zweite Jahr in Folge ausfallen. Als langjähriger Partner und Unterstützer des Events auch für PŸUR eine schmerzliche Absage. Jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich zu Recht: Was hat denn ein Netzbetreiber mit klassischer Musik zu tun? Jede Menge! Denn ohne IT geht heutzutage nichts mehr.

Kostenloses WLAN für tausende Besucher

So muss für ein Outdoor-Event dieser Größenordnung eine professionelle IT-Infrastruktur bereitgestellt werden, die eine reibungslose technische Umsetzung gewährleistet und für die Besucher ein erstklassiges Erlebnis schafft. Genau dafür sorgt PŸUR Business jedes Jahr mit kostenlosem WLAN für tausende Besucher.

Damit dieses stabil läuft und in Spitzenzeiten nicht zusammenbricht, sorgt der glasfaserbasierte PŸUR Backbone, der sozusagen das Rückgrat eines Netzwerkes bildet, für genügend Bandbreite und Geschwindigkeit.

Vorfreude auf Open-Air-Konzert Klassik Airleben 2022

Auch wenn PŸUR dieses Jahr leider nicht für digitale Open-Air-Freude sorgen konnte, unterstützte das Unternehmen den Veranstalter doch mit einer Spende, um ein wenig durch die „Saure-Gurken-Zeit“ zu helfen. PŸUR ist nun umso optimistischer, dass im nächsten Sommer das Rosental wieder zum Picknick- und Klassik-Hotspot wird und dieses tolle Veranstaltungsformat weiterlebt. Der Termin zumindest steht bereits fest: 15./16. Juli 2022.

