Leipzig

Es gibt Unternehmen in Leipzig, die atmen regelrecht Geschichte – lange Tradition, hier geborene Unternehmer und ein Angebot für die gesamte Stadtgesellschaft. In diese Kategorie fällt zweifelsohne Reuschels Weineck, das mit seiner Konstanz und Gemeinschaftlichkeit auch den Werdegang der Stadt widerspiegelt. „Wir sind hier verwurzelt“, betont Inhaber Stephan Weiß mit einem gewissen Stolz, der auf die knapp 90-jährige Geschichte seines Weinhandels abzielt. 1939 gegründet entwickelte sich der Gemüsehändler Reuschel zu einer wahren Institution des Viertels.

An Leipzigs sehr große Weintradition anknüpfen

In der DDR vertrieb der Laden dann Getränke, Obst und Gemüse und überdauerte auch nach der Wende eine Zeit, die Stephan Weiß so beschreibt: „Alles lag in Schutt und Asche, die Zeiten waren wild geworden und der Staat hatte sich zurückgezogen. Aber wir sind hier nicht weggegangen – das muss man sagen!“

Anfang der Neunzigerjahre kam der große Umbruch. Aus einer kleinen Ecke mit Weinangebot entwickelte sich Reuschels Weineck mit klassischen Moselweinen. Leipzig habe eine sehr große Weintradition, früher hätten zahlreiche Weinstuben rund zwei Drittel der Moselernte ausgeschenkt. „Auch Auerbachs­keller war ja ursprünglich eine richtiger Weinkneipe!“

Herzhafte bürgerliche Küche von Mutter Regine

Es sind diese losen (Geschichts-)Enden, die in Reuschels Weineck regelmäßig wieder verknüpft werden. Neben herzhafter bürgerlicher Küche, die seine Mutter Regine Weiß mit viel Liebe zubereitet, treffen sich hier Menschen zum gemütlichen Beisammensein, um abzuschalten oder auch mal Großes zu beginnen.

So entstand die Idee des internationalen Tennisturniers Leipzig Open, Ortsgruppen verschiedener demokratischen Parteien halten ihre Versammlungen ab und auch der Vorstand von Gemeinsam für Leipzig trifft sich seit kurz nach der Gründung regelmäßig bei Reuschels. „Das ist eine gewisse Konstante“, sagt Stephan Weiß. „Wie auch Reuschels Weineck eine Konstante ist für Leipzig.“

Mehr Infos unter www.reuschels-weineck.de.

Von PR/LMG