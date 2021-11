Leipzig

Seit über 120 Jahren ist die Sondermaschinenbau Engelsdorf GmbH (SME) ein wichtiger Bestandteil der Leipziger ­Industriegeschichte. Die ­ge- schäftsführenden Gesellschafter Susanne und Jan Wolf sprechen über die außergewöhnliche Firmenhistorie.

Das Wappentier der SME ist ein Nashorn. Inwiefern spiegelt das Ihr Unternehmen wider?

Susanne Wolf: Das Nashorn steht für Stabilität, es kann schnell sein, wenn es darauf ankommt. Es ist stark, wendig und flexibel. Auch die SME ist ein stabiles und zugleich anpassungsfähiges Unternehmen. Unser Know-how ist vielfältig. Wir können verschiedene Industriezweige bedienen – ein großer Vorteil, wenn mal eine bestimmte Branche schwächelt. Auch kommt das Nashorn sehr selten in der Natur vor, ebenso selten gibt es Maschinenbauer mit einer so hohen Fertigungstiefe. In dieser Hinsicht sind wir etwas Besonderes.

Nach über 120 Jahren hat die SME schon viel erlebt. Profitieren Sie von den Erfahrungen?

Jan Wolf: Der Standort hat seit dem 19. Jahrhundert bis heute viele Umfirmierungen und Neustrukturierungen erlebt. Hier wurden bereits Bohr­maschinen, Maschinen für die elektrokeramische Industrie, etwa Pressen und Anlagentechnik, hergestellt. Nach der Wende wurde auf die Produktion von Palettier- und Förderanlagen für die Textil- und Getränkeindustrie umgestellt. All die Erfahrungen, Referenzen und Kontakte, die in all den Jahrzehnten gesammelt wurden, nutzen wir heute noch. So stellen wir nach wie vor Förder- und Handlingstechnik für diese und andere Industriebereiche her.

Als Familienunter-nehmen setzen Sie auf Kontinuität. Was macht die SME außerdem für Arbeitnehmer attraktiv?

Susanne Wolf: 2015 hat mein Vater mir und meinem Mann die Geschäfte übergeben. 2004 hatte er mit zwei Kollegen das Unternehmen neu aufgebaut. Doch bereits seit seiner Jugend war er am Standort tätig: erst als Lehrling, später als Werksleiter und Geschäftsführer. Ein familiäres Umfeld zu schaffen ist uns wichtig. Wir sind im engen Austausch mit unseren Mitarbeitenden. Wir bieten gesundheitsfördernde Maßnahmen und Firmenevents. Die Arbeit in der SME ist abwechslungsreich, denn bei uns gibt es keine Serienfertigung. Viele Angestellte sind, wie mein Vater, nach der Lehre hier geblieben. Wir möchten den Mitarbeitenden langfristige Perspektiven bieten. Aktuell suchen wir Auszubildende und Mitarbeitende besonders im Bereich Zerspanungsmechanik.

Das Firmenprofil Die SME unterstützt bei der Entwicklung individueller und ganzheitlicher Systemlösungen, von der Planung über die Konstruktion bis zur Realisierung. Ihr Markenzeichen sind schlüssige Maschinen- und Anlagenkonzepte für Automotive, Baustoff- und Prozessindustrie sowie die Konsumgüterindustrie. Ein Steckenpferd der SME ist die Produktion von Robotertechnik in Zusammenarbeit mit Kawasaki Robotics. Weitere Informationen sowie Arbeits- und Ausbildungsangebote gibt es hier: www.sme-leipzig.de.

Von PR/LMG