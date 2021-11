Leipzig

In Leipzig und Sachsen am Puls der Zeit: Sachsen Fernsehen ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um aktuelle Berichterstattung und die Produktion von Filmbeiträgen für unterschiedliche Auftraggeber geht. Und das auch, wenn es mal knifflig wird.

Denn die Corona-Pandemie stellte auch das Team von Sachsen Fernsehen Leipzig vor neue Herausforderungen. Produktionen waren nicht mehr so wie bisher machbar, viele Mitwirkende arbeiteten im Homeoffice – jetzt mussten buchstäblich neue Wege beschritten werden.

Der Pandemie trotzen und nach vorn schauen

Auch hier bestimmt die Digitalisierung mehr und mehr den Alltag: Meetings mit Kundinnen und Kunden sowie innerhalb des Unternehmens fanden online statt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sachsen Fernsehen war es dabei wichtig, trotz aller Einschränkungen als Team in der Krise zusammenzuwachsen und die Qualität der Arbeit zu sichern. Dabei wurde zugleich nach vorn geschaut – im vogtländischen Plauen wurde mitten in der Pandemie ein neuer Standort eröffnet.

Doch wie wurden konkret unter Corona-Bedingungen Fernsehsendungen produziert? Hier war es wichtig, Veranstaltungen möglichst vielen Zuschauern zugänglich zu machen – so wurden Pressekonferenzen und Bürgergespräche als „hybride Veranstaltungen“ für viele Menschen erlebbar, Live-streams machten es möglich. Übertragen wurden auf diese Weise auch Konzerte, Lesungen, Amtseinführungen, Podiumsdiskussionen und die Talkshow „The Show must go on“.

Trotz der vor Ort oft beschränkten Gästezahl konnten viele Neugierige zumindest virtuell dabei sein. Hier zeigte sich, wie wichtig die redaktionelle Arbeit gerade angesichts solcher Einschränkungen ist. Sachsen Fernsehen und hier speziell natürlich Sachsen Fernsehen Leipzig wurden so für viele Menschen zu einer wichtigen aktuellen Informationsquelle.

Aus Sachsen nach Europa – ab 2022

In der Zwischenzeit wurde auch an neuen Entwicklungen gearbeitet. Ab dem 1. Januar 2022 wird es den Satellitensender „Sachsen 1“ geben – die neuesten Informationen aus der Heimat sind dann überall in Europa zu empfangen.

Hierbei arbeiten sächsische Lokalfernsehsender eng zusammen und erstellen auf diese Weise ein komplettes Programm. Ein besonderes Kennzeichen wird dann eine Live-Nachrichtensendung sein – aus Sachsen für ganz Europa.

