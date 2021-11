Leipzig

„Ich wär’ so gerne Millionär…“, wünschen sich die Prinzen. Da sind sie längst nicht die einzigen. Ganz gleich, ob es sich um LOTTO 6aus49, Eurojackpot, KENO, die GlücksSpirale oder die Rubbellose handelt – ein kleines Stück vom Glück ist öfter dabei, als manch einer vermutet. Und wenn der große Traum plötzlich in Erfüllung geht, ist man sprachlos. Bis dahin sorgen erst einmal die „Was-wäre-wenn-Gedankenspiele“ für Gesprächsstoff.

Glück fällt vom Himmel

Der Zufall regiert und das fasziniert – und oft hat das Zufallsprinzip ja schon Glück gebracht. Manchmal fällt es sogar vom Himmel, so wie neulich auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz: Landete doch eine Lottokugel mit der Nummer 49 mitten auf einem Autodach. Der Dreh für einen neuen Werbespot für Sachsenlotto zeigte eindrucksvoll: das Glück überrascht einen plötzlich und unerwartet. So wie die Gewinner, wenn es heißt: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!“ Und das heißt es oft in den über 1 250 Sachsenlotto-Annahmestellen.

Das Unternehmen mit Sitz in der Leipziger Oststraße ist fest in der Region verwurzelt. Die Menschen hier vertrauen Sachsenlotto als seriösem und verlässlichem Partner. Sicherheit, Transparenz, Nähe sowie der Jugend- und Spielerschutz sind selbstverständlich. So sind jede Lotto-Verkäuferin und jeder Lotto-Verkäufer im Freistaat von Sachsenlotto geschult.

Frank Schwarz, Chef von Sachsenlotto Quelle: Ralf Seegers

Fortuna mag Leipzig. Erst kürzlich brachten 6 Richtige bei LOTTO 6aus49 beinah eine Million in den Landkreis Leipzig. Genauer gesagt: 957.776 Euro. In Leipzig wurden seit 1991 fast 40 Menschen zu Lotto-Millionären, in ganz Sachsen waren es über 150. Nicht zu vergessen all die anderen kleineren und größeren Gewinne Woche für Woche. Beispielsweise die Gewinne im ersten Halbjahr 2021: Fünf Sachsenlotto-Millionäre, 16 sechsstellige Gewinne und fünf Millionen Einzelgewinne!

Wem wir das zu verdanken haben? August dem Starken. Der Sachsenkönig führte die Kursächsische Landeslotterie ein. „Die erste Ziehung fand im März 1714 in der Leipziger Börse statt“, schreibt der Leipziger Helge-Heinz Heinker im Jubiläumsband zum 300. Jahrestag der Lotterien in Sachsen „Hoher Einsatz und großer Gewinn für Sachsen“. Im Hier und Heute sind die Einsätze gewinnbringend für Sachsen.

Das Lotto-Prinzip

Herzlichen Glückwunsch! Denn Gewinner sind wir eigentlich alle. Das staatliche Lotto-Prinzip macht’s möglich. In vielen Projekten, die das Leben in unserem Land lebenswert machen, steckt Geld aus den Einnahmen von Sachsenlotto. Die Reinerträge aus den Lotterien und Wetten fließen direkt in den sächsischen Landeshaushalt. Die Verwendung ist im Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag klar geregelt. Die Mittel dienen zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen und Projekte. „Allein 2020 hat die Sächsische Lotto-GmbH 123 Millionen Euro für das Gemeinwohl abgeführt“, hebt Geschäftsführer Frank Schwarz hervor.

Die Summe setzt sich zusammen aus 65 Millionen Euro an Reinerträgen und 57 Millionen Euro Lotterie- bzw. Sportwettensteuern. Zudem ging gut eine Million Euro aus den Erträgen der Rentenlotterie GlücksSpirale zu gleichen Teilen an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie an die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt.

Mit namhaften regionalen Partnern und gemeinsamen Aktionen macht Sachsenlotto daher auf die gemeinnützige Verwendung der Gelder aufmerksam.

Sachsen in voller Pracht

Sachsens prächtige Baudenkmale sind ein Magnet für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Als Kooperationspartner der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten (SBG) trägt Sachsenlotto dazu bei, den Menschen den kulturellen Reichtum der Region näherzubringen. So ermöglicht die staatliche Lotterie einen finanziellen Rabatt für die schlösserlandKARTE. Mit der Jahreskarte können Interessierte die schönsten Orte im Schlösserland entdecken.

Frank Schwarz: „Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern wollen wir deutlich machen: Sachsenlotto ist Teil der Gemeinschaft und setzt sich aktiv für ein glückliches Sachsen ein. So ist jeder Spielschein ein Gewinn für uns alle.“

Mehr Infos unter www.sachsenlotto.de.

Von PR/LMG