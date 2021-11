Leipzig

Seit 19 Jahren ist Petra Lachmann Mitglied im Verein Gemeinsam für Leipzig – und hat Ihre Entscheidung nie bereut. „Du kannst hier frei deine Meinung sagen“, sagt die Chefin einer Steuerkanzlei im Leipziger Waldstraßenviertel. Sich in politische Diskussionen einbringen, andere Perspektiven kennenlernen – all das sei im Verein möglich. Und genau das ist es, was die Anfang 60-Jährige an ihrer Mitgliedschaft schätzt.

Sie erinnert sich noch gut daran, als sie das erste Mal bei einer Mitgliederversammlung auftauchte. „Die Leute saßen um einen runden Tisch herum“, erzählt sie und weiß noch, dass die Runde „sehr männerlastig“ war. Was ihr als junger Frau auf den ersten Blick Respekt abnötigte, löste sich schnell in Luft auf. „Das waren alles ganz normale Menschen“, sagt Lachmann. „Die waren überhaupt nicht abgehoben, sondern sehr freundlich.“

Petra Lachmann, ein echtes Leipziger Urgestein

Und: Sie interessierten sich für Leipzig, wollten etwas in der Stadt bewegen. Genau wie Petra Lachmann, ein echtes Leipziger Urgestein. Und doch war der Männeranteil in den Anfangsjahren hoch. Mit ihr gab es damals nicht mal eine Hand voll Frauen im Verein. Das änderte sich über die Jahre. Heute sind die Mitglieder „gut gemischt“.

Vor eineinhalb Jahren wurde sogar ein eigener Frauenstammtisch gegründet. „Ich fand das eine sehr gute Idee“, sagt Petra Lachmann. „Hier kann man sich in lockerer Runde austauschen.“ Etwa alle acht Wochen treffen sich die Frauen zum Plausch unter ihresgleichen.

Lachmann schätzt den engen Kontakt zu den anderen Mitgliedern. Über die Jahre seien Freundschaften entstanden. In den vergangenen 19 Jahren habe sich der Verein stark verändert. Größere Unternehmen sind dazugekommen, alte Mitglieder ausgestiegen. Was sie besonders freut: „Die Frauen sind sichtbarer geworden. Das finde ich sehr angenehm.“

Auf kleine und mittelständische Firmen spezialisiert

Einige der inzwischen 137 Mitglieder kennt Lachmann persönlich nicht mehr. Sie versucht aber stets, mit vielen von ihnen in Kontakt zu treten. Lachmanns Kanzlei hat sich auf kleine und mittelständische Firmen spezialisiert. Langeweile kommt bei ihr und ihren vier Angestellten aktuell nicht auf. „Wir sind mit Arbeit eingedeckt.“

Trotz allem: Zeit für den Verein findet sie immer noch. Ihre Aufgabe als Kassenprüferin nimmt sie sehr ernst. Mit ihrem Beruf sei sie für diese Tätigkeit prädestiniert, sagt die Leipzigerin und lacht.

Von PR/LMG