Leipzig

Ebner Stolz engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die Förderung des Mittelstands in der Region Leipzig. Über den Verein Gemeinsam für Leipzig setzt sich das bundesweit tätige Prüfungs- und Beratungsunternehmen für die langfristige Stärkung des ostdeutschen Wirtschaftsstandortes ein. Partnerin und Steuerberaterin Catleen Plischke erklärt, worauf es dabei ankommt.

Der Wirtschaftsstandort Leipzig hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung vorzuweisen. Wie unterstützt Ebner Stolz die wirtschaftliche Entwicklung seiner überwiegend mittelständischen Mandanten in der Region?

Wir sind bereits seit 1990 in Leipzig präsent und tief in der sächsischen Wirtschaft verwurzelt. Als traditioneller Partner des Mittelstands besitzen wir mit unserem multidisziplinären Ansatz aus Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Unternehmensberatung einen wichtigen Vorteil: Wir können unsere Mandanten, die wir häufig seit vielen Jahren kennen, ganzheitlich in zentralen unternehmerischen Belangen beraten – und das direkt vor Ort.

Was macht Ebner Stolz zu einem verlässlichen Partner der sächsischen Unternehmen?

Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der Region, ihrer Unternehmen und unserer Mandanten liegt uns am Herzen. Dafür engagieren wir uns seit langem in Vereinen und Institutionen, wie der IHK oder Gemeinsam für Leipzig e.V. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf diese Weise die besonderen Stärken von Ebner Stolz – fachliche Expertise, kurze Entscheidungswege und flexible Prozesse – gewinnbringend für die Stadt und Region Leipzig einsetzen können.

Die Firma Ebner Stolz Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den Top Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange fundierte Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Dieses breite Spektrum bieten über 1800 Mitarbeiter in dem für sie typischen multidisziplinären Ansatz in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirtschaftszentren an. Als Marktführer im Mittelstand betreut das Unternehmen mit 14 Standorten in Deutschland überwiegend mittelständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen und Größenordnungen.

Ebner Stolz wächst seit Jahren in allen Bereichen. Was sind Ihre Ziele für die Region?

Wir möchten die über 30-jährige Erfolgsgeschichte von Ebner Stolz in Leipzig gern mit unseren Mandanten weiterschreiben. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren das führende multidisziplinäre Prüfungs- und Beratungsunternehmen für den Mittelstand in der Region zu werden.

Mehr Infos unter www.ebnerstolz.de

Von PR/LMG