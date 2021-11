Leipzig

Im Westwerk – mit Blick über Leipzig – entwerfen Stefan Unnewehr und Sven Packbauer, beide Jahrgang 1977, Gebäude für unterschiedliche Funktionen. Sie bringen über 20 Jahre Berufserfahrung mit und einige Auszeichnungen: zuletzt den 1. Platz bei dem Realisierungswettbewerb für einen Stadtbaustein am Wilhelm-Leuschner-Platz.

Was treibt Sie an, morgens zur Arbeit zu fahren?

Sven Packbauer: Ich sehe unsere Arbeit als Privileg. Eine Idee für ein Gebäude vom ersten Strich bis zur Übergabe zu entwickeln, ist inspirierend. Besonders die schrittweise Umsetzung beobachte ich gern auf unseren Baustellen.

Stefan Unnewehr: Da bin ich bei dir! Kein Gebäude ist wie das andere, es braucht immer wieder neue Ansätze und Lösungen. Außerdem sind wir beide sehr kommunikativ. Die Wünsche der Auftraggeber zu erfüllen – besser noch: zu übertreffen – erleben wir als eine sehr vornehme Aufgabe.

Welche Trends beobachten Sie? Wie reagieren Sie auf den zunehmenden Wunsch nach Nachhaltigkeit?

SU: Die Errichtung und die Nutzung von Gebäuden sind mit viel Energie verbunden. Daher versuchen wir – gerade beim Bestand – so viel Bausubstanz wie möglich zu erhalten. Unser Ansatz ist es, zunächst die passiven Komponenten wie Himmelsrichtung, Wandaufbauten, Verhältnis von Außenflächen zu Volumen zu berücksichtigen, bevor die Anlagentechnik zum Einsatz kommt.

SP: Ja, und wir achten darauf, Materialien zu verwenden, die hochwertig und langlebig sind. Auch in ästhetischer Hinsicht. Wir merken, dass die Bedürfnisse der Menschen stärker in den Fokus rücken. Es wird weniger ideologisch als humanistisch geplant, wenn man so will. Das gilt für Innen- und Außenräume, für Materialien, und mittlerweile selbst für die Haustechnik.

Warum Leipzig?

SP: Leipzig ist seit über 13 Jahren meine Wahlheimat. Die Stadt und auch das Umland sind sehr spannend – ich entdecke immer noch neue Ecken. Und natürlich die tolle Lebensqualität – nicht ohne Grund kommen die Berliner so gerne runter (lacht).

SU: Ich liebe Leipzigs Großzügigkeit: die breiten Straßen, prächtigen Häuser, schönen Parks mit überraschend viel Wasser. Der häufig zu findende Mix aus Putz-, Naturstein-, und Klinkerfassaden gefällt mir als gebürtigem Münsterländer. Und natürlich, dass ich auch hier mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.

Mehr Infos unter www.unnewehr-packbauer.com.

Von PR/LMG