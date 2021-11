Leipzig

Das Audi Zentrum Leipzig und Volkswagen Automobile Leipzig intensivieren ihre Zusammenarbeit. Ein breiteres Leistungsportfolio und die Nutzung von Synergien dienen der Stärkung der regionalen Wirtschaft.

Herr Bringmann, Sie sind Ansprechpartner für Volkswagen wie auch Audi in Leipzig und der Region. Was sind Ihre Ziele?

Mark Bringmann: Ich bringe langjährige Erfahrung im Flottenmanagement mit und freue mich, diese in den neuen Verbund fünf starker Standorte in Leipzig einbringen zu können. Durch diese Allianz bündeln wir Kräfte, bieten noch besseren Service und mehr Leistungen. Für unsere Großkunden betrifft das beispielsweise alle Audi und Volkswagen Modelle.

Mark Bringmann von Volkswagen Leipzig Quelle: Hagen Wolf

Was darf der Kunde vom neuen Verbund erwarten?

Wir wollen zeigen, dass Volkswagen und Audi zusammengehören, wie eine Familie, jetzt vereint unter einer Geschäftsführung. Mit dem Verbund schaffen wir so eine größere Nähe zu unseren Kunden. In 15 Minuten soll jeder in Leipzig an einem unserer Standorte sein können. Hinzu kommen mehr Serviceleistungen, wie die gute Ersatzteilverfügbarkeit oder Übernacht-Services. Immerhin sind wir das Original beider Marken in Leipzig.

Der Mobilitätssektor und speziell der Automobilbereich ist in grundlegendem Wandel. Wie verändern sich die Kundenbedürfnisse?

Die Kunden haben viel mehr Möglichkeiten als früher. Welche Antriebs­variante wähle ich? Vollelektrisch für die Stadt, Hybrid für den Außendienst? Und wie stelle ich meine Fahrzeugflotte auf CO2-Neutralität um? Auf Basis jahrelanger Erfahrungen im Fuhrpark­management beraten wir unsere Kunden nach ihren spezifischen Bedürfnissen.

Welche Vorteile hat der ­Privatkunde vom Zusammenwirken von Audi und Volkswagen?

Kurz gesagt: eine größere Auswahl sofort verfügbarer Fahrzeuge aller Modelle des Volkswagen-Konzerns. Vom kompakten Polo oder Audi A3 über Familien­limousinen wie dem Golf Variant oder Audi A4 bis hin zum Crafter oder Geschäftswagen A6 oder A8 bieten wir für jeden Einsatzzweck und jede persönliche Vorliebe das passende Fahrzeug. Auf die gewohnt exzellente Qualität bei unseren Neu- oder Gebrauchtwagen können die Kunden vertrauen.

Von PR/LMG