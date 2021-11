Die SIMPEX HYDRAULIK-Gruppe mit Sitz in Leipzig ist ein führendes Unternehmen in der deutschen Hydraulik- und Pneumatikbranche und agiert als überregionaler Systemanbieter und -integrator. Im Zuge einer Nachfolgelösung beteiligte sich der WMS mit dem Management-Team 2021 am Unternehmen. Gemeinsame Ziele sind die Forcierung eines dynamischen Umsatzwachstums durch Vertiefung der Wertschöpfungskette, Expansion in neue Geschäftsfelder sowie eine aktive Buy-and-Build-Strategie.

Die forcont business technology gmbh aus Leipzig entwickelt und implementiert Enterprise-Content-Management-Softwarelösungen zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung und Bereitstellung verschiedenster Inhalte für mittelständische Unternehmen und Organisationen. Der WMS begleitete 2021 die Altersnachfolge und unterstützt die neuen geschäftsführenden Gesellschafter bei der Umsetzung der Wachstumspläne.

Die Fruchtexpress-Gruppe mit Sitz in Altenburg und Leipzig ist ein deutschlandweit agierendes Großhandelsunternehmen im Bereich Obst und Gemüse. Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgelösung übernahm der WMS Ende 2020 zusammen mit dem Unternehmer Holger Schmitz sämtliche Geschäftsanteile. Ziel ist der kontinuierliche Ausbau des operativen Geschäfts sowie die aktive Nutzung von Zukaufmöglichkeiten, um die künftige Entwicklung und Expansion der Fruchtexpress-Gruppe weiter voranzutreiben.

Saxonia Network Systems GmbH aus Markkleeberg ist ein mittelständischer Full-Service-IT-Dienstleister, der sich auf das Angebot von IT-Infrastrukturlösungen, Software-Anwendungen (CRM, ECM) sowie Cloud-Systemen spezialisiert hat. 2020 begleitete der WMS den geschäftsführenden Gesellschafter Frank Tornau bei der Übernahme der Klengel Systemhaus GmbH – einem mittelständischen IT-Dienstleister aus dem Großraum Chemnitz. Der WMS unterstützte mit Kapital und Know-how bei der Integration.

Die O.group GmbH aus Leipzig ist führender Anbieter von Marktforschungs- sowie Marketing- und Vertriebsdienstleistungen. Gemeinsam mit Andreas Prokop und der S-Beteiligungen Leipzig investierte der WMS 2018 im Zuge einer Nachfolgelösung in die O.group, um das weitere organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu begleiten. Dies soll über einen signifikanten Ausbau von digitalem Know-how sowie eine aktive Buy-and-Build-Strategie umgesetzt werden.

Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG mit Sitz in Markranstädt entwickelt und produziert Technologien, Geräte und Systeme für die Reinhaltung von Luft und Wasser und bietet hierzu umfangreiche Dienstleistungen sowie Projektmanagement an. Der WMS beteiligte sich 2020 im Rahmen eines Secondary Buy-Outs gemeinsam mit der Gründerfamilie und der NORD Holding. Ziel ist die Begleitung des organischen Wachstums sowie die Verfolgung von M&A-Projekten.

IT-Service Leipzig GmbH bietet ausgehend von den drei Standorten in Leipzig, Haan und Castrop-Rauxel/Henrichenburg bundesweiten Service für verschiedenste Prüftechnologien im Industriesegment der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Hierzu zählen Röntgen- und Ultraschallprüfungen ebenso wie Gamma-Radiografie. Der WMS begleitete im Jahr 2015 die Nachfolgelösung des Unternehmens und unterstützt IT-S beim weiteren Wachstum.