Es ist der erste Montag nach dem 40. Jahrestag der DDR. In Erwartung der Montagsdemonstration nimmt die politische ­Spannung in der Stadt zu. Etwa 1000 Einsatzkräfte der Schutz- und Bereitschaftspolizei, der VP-Schule Aschersleben sowie der Kampfgruppen werden in der ­Innenstadt zusammengezogen.

Am Vormittag veröffentlichen drei kirchliche Arbeitskreise einen Aufruf zur Gewaltlosigkeit. Gewandhauskapellmeister Kurt Masur gelingt es, die SED-Bezirkssekretäre Kurt Meyer, Jochen Pommert und Roland Wötzel ebenfalls zu einem gemeinsamen Appell zu bewegen. Beteiligt sind auch der Kabarettist Bernd-Lutz Lange und der Theologe Peter Zimmermann. Im Aufruf der „Leipziger Sechs“, ver­lesen von Masur selbst und per Stadtfunk verbreitet, heißt es: „Wir alle brauchen freien Meinungsaustausch.“ Man ­wolle sich gemeinsam für den Dialog einsetzen und bitte dringend um Besonnenheit.

Mehr zum Thema:

30 Jahre Friedliche Revolution

Die SED-Stadtleitung beordert am frühen Nachmittag einige Hundert Parteimitglieder in die Nikolaikirche, damit die Kirche bereits voll besetzt ist, wenn die Teilnehmer des Friedensgebetes eintreffen. Pfarrer Christian Führer öffnet die Aufgänge zu den Emporen deshalb erst am Beginn des Friedensgebetes.

Demonstranten auf dem Augustusplatz, im Hintergrund die Leipziger Oper. Quelle: Martin Naumann

Friedensgebete finden an diesem Montag in der Nikolai-, Michaelis- sowie in der Reformierten Kirche statt und erstmals auch in der Thomaskirche. Anschließend versammeln sich mehr und mehr Menschen auf dem Karl-Marx-Platz (heute wieder Augustusplatz). Volkspolizei und Stasi sehen sich ­ 70 000 Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, die „Wir sind das Volk“ und „Keine Gewalt!“ rufen. Die Menge setzt sich auf dem Leipziger Stadtring in Bewegung.

„Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.“

Kurt Masur, Gewandhauskapellmeister, im Aufruf der „Leipziger Sechs“

Zum Weiterlesen Das LVZ-Buch „30 Jahre Friedliche Revolution“ ist erhältlich für 9,90 € in den Geschäftsstellen der Leipziger Volkszeitung, im LVZ Shop auf www.lvz-shop.de oder telefonisch unter 0800 2121 070 (kostenfrei), außerdem im Buchhandel und in ausgewählten Pressefachgeschäften.

LVZ