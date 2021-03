Bauland in und um Eilenburg ist inzwischen knapp. Die Städte und Gemeinden können Anfragen kaum noch bedienen. Die LVZ hat sich in den Kommunen links und rechts der B87 umgeschaut, wo es noch freie Grundstücke gibt oder absehbar wieder geben wird. Hier ein Überblick.

Blick auf das in Planung befindliche Wohngebiet Am Regenbogen in Eilenburg Ost. Die Stadt will dieses Jahr mit der Erschließung beginnen, bis zu 34 Bauplätze sollen entstehen. Ab wann die vermarktet werden, steht allerdings noch nicht fest. Quelle: Wolfgang Sens, dpa