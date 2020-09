Baustart für Stadthäuser im Eilenburger Zentrum

Eilenburg

Die Baugenehmigung ist da, jetzt rollen die Bagger: Im Stadtzentrum von Eilenburg haben die Arbeiten für die neuen Stadthäuser begonnen. Die entstehen in der Rollenstraße unweit vom Marktplatz und werden eingebettet in ein bestehendes Wohnviertel in ruhiger Lage mit Blick auf den Turm der Nikolaikirche.

Hallenser Firma baut Häuser

Investor ist die Siewert Hausbau GmbH in Halle in Kooperation mit einem Leipziger Projektentwickler. Das Unternehmen, das das Grundstück schon vor längerer Zeit erworben und die Planung für die Häuser auf den Weg gebracht hatte, errichtete nach eigenen Angaben in den vergangenen 30 Jahren für mehr als 2600 Familien im Großraum Leipzig/Halle Häuser, darunter die klassischen Einfamilienhäuser, aber auch Bungalows, Doppelhäuser und eben jene Stadthäuser, die in der Rollenstraße entstehen.

Ein Haus verkauft, fünf reserviert

Derzeit finden dort Erschließungsarbeiten statt und das Gründungspolster für die zehn Häuser wird hergestellt. Wie Marcus Linke von Siewert Hausbau sagte, sei ein Stadthaus verkauft worden, dessen Bau hat bereits begonnen. Der nächste Schritt nach der Gründung ist das Gießen der Bodenplatte. Für weitere fünf Häuser gebe es bereits Reservierungen. Linke zeigt sich zufrieden mit dem Projekt, weil das Interesse hoch ist. Vor allem Leute aus Leipzig informieren sich über die Stadthäuser in Eilenburg. Er rechnet mit der Fertigstellung des erstes Hauses spätestens Mitte nächsten Jahres. Sobald für weitere Häuser Kaufverträge abgeschlossen sind, startet auch deren Bau. „Wir wollen die zehn Häuser nicht gleich sofort errichten, sondern den Eigentümern bei der Gestaltung noch Optionen lassen“, sagt der Vertriebsexperte. Alles in allem sollen die Häuser aber bis Ende kommenden Jahres stehen.

In der Rollenstraße in Eilenburg haben die Gründungsarbeiten für zehn Stadtvillen begonnen. Quelle: Wolfgang Sens

Die Stadthäuser haben eine Grundfläche von 110 bis 160 Quadratmetern. Bei der kleineren Variante mit Erdgeschoss und Obergeschoss, aber ohne ausgebautes Dachgeschoss stehen vier Zimmer zur Verfügung, bei der größeren bis zu sechs, weil das Dachgeschoss als sogenanntes Studio ausbaufähig ist.

So viel kostet ein Haus

Die Stadthäuser, die alle ohne Kellergeschoss sein werden, gibt es ab zirka 334 000 Euro. Marcus Linke hält das angesichts der gestiegenen Baukosten für einen angemessenen Preis, für den man beispielsweise in der Stadt Leipzig kein Grundstück mit neuem Haus bekäme. Selbst in Eilenburg haben die Grundstückspreise enorm angezogen. Hier wird inzwischen der Quadratmeter zu 140 Euro gehandelt.

„Unsere Stadthäuser in der Rollenstraße sind vergleichsweise eine günstige Alternative zu Eigenheimen auf einem größeren Grundstück. Viele denken, man bekommt heute noch für 350 000 Euro ein großes Grundstück und kann darauf ein neues Haus bauen. Aber diese Zeiten sind vorbei“, weiß er.

Weitere Eigenheimstandorte in Eilenburg

Die Stadtverwaltung freut sich indes über den Baustart, weil der letztlich auch Zuzug bedeutet. Dabei ist das Bauvorhaben in der Rollenstraße nicht das einzige, das derzeit läuft. Im Bereich Schießstandweg / Grüner Fink / Feldlerchenweg in Eilenburg Ost sollen 32 Bauplätze (500 bis 700 Quadratmeter) entstehen. Geplant ist zudem die Bebauung des Geländes der abgerissenen alten Schornsteinfegerschule Am Regenbogen in Eilenburg Ost. Dabei handelt es sich um insgesamt 30 000 Quadratmeter, die inzwischen der Stadt sowie dem Landkreis gehören und wo Platz für rund 35 Häuser ist. Wann es dort losgeht, ist noch unklar. Die Planung in der Stadtverwaltung läuft.

Jacobsplatz und Leipziger Höhe

Außerdem sind in Ost kleinere Bauprojekte vorgesehen, so in der Uferstraße und Wurzener Straße. Im Stadtzentrum ist der Jacobsplatz ein weiterer größerer Einfamilienhaus-Standort. Mehrgeschossiger Wohnungsbau ist zudem im Gebiet Leipziger Höhe im Stadtteil Berg vorgesehen.

Die Investoren sind dabei selten Einheimische wie beispielsweise die Gebrüder Gaebel aus Eilenburg, die in den vergangenen Jahren etliche Bauprojekte umgesetzt haben. Vielfach handelt es sich um Unternehmen aus anderen Bundesländern, die frühzeitig erkannt haben, dass der Grundstücksmarkt in Leipzig an seinen Grenzen angelangt ist und sich der Hausbau und das Wohnen immer mehr auf die umliegenden Kreise fokussiert.

Von Nico Fliegner