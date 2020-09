Ein Grund für den Mangel an Eigenheim-Bauflächen in Leipzig sind massive Probleme bei der Erschließung. Dass vor allem die Planung des Regenwasser-Abflusses oft Jahre dauert, erklären die Leipziger Wasserwerke unter anderem mit vollen Kanälen und Vorgaben zum Klimaschutz.

Eigenheim-Erschließung: So erklären Leipzigs Wasserwerke die Probleme

