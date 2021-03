Hainer See und Kahnsdorfer See - Seewiesen Kahnsdorf: Bauplätze am See

Noch hat das Bauen nicht begonnen, doch die meisten der ersten 60 Grundstücke in Kahnsdorf-Nord sind schon vergriffen. Weitere werden erschlossen. Viele Leipziger und besonders Rückkehrer wollen sich zwischen dem Hainer und dem Kahnsdorfer See ansiedeln.