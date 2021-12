Frohburg: Eigenheime und Einkaufszentrum geplant

Frohburg

Frohburg bekommt Zuwachs: Ein neues Wohngebiet soll westlich der Bahnhofstraße entstehen. Ihm vorgelagert sollen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten sein: ein größerer Markt und weitere kleinere Geschäfte. Der Stadtrat stimmte der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu. Den will der private Investor, die RTLL-Gruppe aus Kirchberg bei Zwickau, jetzt entwickeln. Er hofft, dass Ende 2023/Anfang 2024 Baurecht vorliegt.

Einkaufsmarkt und Eigenheime

Rund 4,3 Hektar groß ist die Fläche, die sich das Unternehmen notariell gesichert hat. Es handelt sich um ein weitgehend unbebautes Areal zwischen der Kreuzung Nenkersdorfer Straße/Benndorfer Weg/Bahnhofstraße und dem Küchenstudio. Die Fläche des Imbisses an der Ampel wird in das Gebiet mit einbezogen.

Vorn an der alten Bundesstraße 95 sind ein Einkaufsmarkt der Einzelhandelsgruppe Edeka mit 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein großer Parkplatz und Bauten für Handel und Gastronomie – etwa den besagten Imbiss – vorgesehen. Nach hinten schließt sich ein Wohngebiet an. Es wird mittels einer u-förmigen Straße erschlossen und westlich, zum offenen Feld hin, begrenzt von einem Gehölzstreifen.

Noch bestimmt Grasland das Bild. Quelle: Jens Paul Taubert

Größe der Bauparzellen steht noch nicht fest

„Wir wollten die Abstimmung nicht in das neue Jahr verschieben“, sagte Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Der Investor, der das Vorhaben bereits in Frohburg zur Diskussion gestellt habe, sei interessiert daran, die Planungen zügig beginnen zu können. Projektentwickler Michael Hampel nutzte die Gelegenheit, das Vorhaben kurz zu umreißen.

„Man hat uns gesagt, anderthalb bis zwei Jahre brauchen wir für den B-Plan. Deshalb wollen wir im neuen Jahr sofort loslegen“, sagte er. Die Zahl der Eigenheim-Bauplätze stehe noch nicht im Detail fest. Man sei noch am Zuschnitt der Parzellen, doch rund 30 seien das Ziel. Um über Preise zu reden, sei es noch viel zu früh.

Ob man Markt und Wohnbebauung nacheinander oder zeitgleich realisiere, sei ebenfalls noch nicht klar. Aber: „Es macht Sinn, alles in einem Zug zu machen.“ Aktuell errichtet die Unternehmensgruppe in Zwenkau eine Reihenhaus- und Mehrfamilienhaus-Anlage, und sie ist auch in Markkleeberg aktiv. In Leipzig befindet sich eine Kindertagesstätte im Bau.

So sollen die Gebäude aussehen, die der Investor zurzeit in Zwenkau errichtet. Quelle: Raum Visionen

Gewerbeverein wird angehört

Dass der Bau des Lebensmittelmarktes Einfluss auf das Handelsgeschehen in Frohburg haben wird, bestätigte der Bürgermeister. „Wir wollen mit dem Gewerbeverein offen darüber sprechen. Unser Einzelhandelskonzept wird bereits fortgeschrieben“, sagte er. Der Handel in der Innenstadt dürfe nicht unter Druck kommen.

Da ein so großes Vorhaben einen Ausgleich für Eingriffe in die Natur erforderlich macht, regte Stadtrat Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) an, dafür die Pflege des öffentlichen Frohburger Baumbestandes ins Auge zu fassen. „Denn es fällt uns ja schwer, das über den Haushalt zu machen.“ Eine andere Idee offerierte Siegfried Runkwitz (Die Linke): „Wir sollten mit dem Geld einen Fonds zur Beseitigung von Altlasten bilden.“ Konkret meinte er jene Wyhra-Mäander, die vor Zeiten mit Müll verfüllt worden waren.

Der Stadtrat beschloss nicht nur die Aufstellung des Bebauungsplans. Er stimmte auch zu, den Flächennutzungsplan der Stadt zu ändern. Die Kosten dafür trägt ebenfalls der Investor.

Von Ekkehard Schulreich