Geithain schafft an der „Kirschhöhe“ mehr als 40 Bauplätze für Eigenheime

Geithain

Mit seiner beinahe Mittellage zwischen Leipzig und Chemnitz gehört Geithain weder hier noch dort zum sogenannten Speckgürtel. Dennoch verzeichnet auch die Große Kreisstadt immer wieder Nachfragen aus den Großstädten nach Bauland. So verwundert es nicht, dass eine wieder freigewordene Parzelle im Gebiet „ Kirschhöhe“ kurzfristig an Interessenten von dort vergeben werden konnte. Um dem offensichtlich vorhandenen weiteren Bedarf entgegenzukommen, bereitet die Kommune aktuell Flächen für über 40 Bauplätze vor.

Rücknahme und Neuvergabe für „ Kirschhöhe “-Grundstück

Zunächst musste der Stadtrat in der Sitzung am Dienstagabend den März-Beschluss zum Verkauf eines Grundstücks der „ Kirschhöhe“, südwestlich von Freibad und Oberfürstenteich gelegen, zurücknehmen. Die potenziellen Käufer aus Lobstädt waren vom noch nicht ausgefertigten Kaufvertrag zurückgetreten, weil sie nun doch in ihrer Umgebung fündig geworden waren. Auf die erneute Ausschreibung ging am 9. Juli im Rathaus die Bewerbung eines Chemnitzer Paares ein, die nun – nicht einmal zwei Wochen später – vom Kommunalparlament positiv beschieden wurde.

Die 818 Quadratmeter werden zu einem Preis von, wie gehabt, 95 Euro pro Quadratmeter den Eigentümer wechseln, sodass rund 77 700 Euro ins Stadtsäckel fließen. „Damit ist das Baugebiet , Kirschhöhe‘ komplett verkauft“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Fünf, sechs Eigenheime entstehen bereits, die andere Hälfte werde sicherlich demnächst beginnen.

Neue Flächen in Geithain für Häuslebauer

Und es gibt weitere Nachfragen, so der Stadtchef. Deshalb beruft er für den 4. August eine Sondersitzung des Stadtrates ein, damit dieser die Satzungen für zwei neue Bebauungspläne beschließt. Damit wird das allgemeine Baurecht geschaffen, die Erschließung des Geländes kann beginnen. Die Genehmigung, um ein Eigenheim zu errichten, muss dann aber jeder künftige Häuslebauer selbst einholen. Dabei geht es um Gebiete in den Ortsteilen Narsdorf (kommunales Areal) und Wickershain (privat vermarktet). Außerdem ist vorgesehen, so Rudolph, das Gebiet „Südhang“ an der Colditzer Straße zu erweitern, dorthin werde noch in diesem Jahr ein Rad- und Fußweg gebaut. Mit den verschiedenen Projekten gehe es um insgesamt 40 bis 50 Bauplätze für Geithain und seine Dörfer.

Von Olaf Krenz