Groitzsch schafft Baurecht für Großstolpen-Mitte

Groitzsch/Großstolpen

Im Zentrum des Ortsteils Großstolpen werden demnächst Baufahrzeuge anrücken. Einige Wochen später dürfen wohl die Häuslebauer ihre Parzellen übernehmen. Dann können sie ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen (lassen). Der Groitzscher Stadtrat hat den Bebauungsplan „Großstolpen-Mitte“ als Satzung beschlossen und damit allgemeines Baurecht geschaffen. Der Nachfrage von Interessenten wird die Kommune damit allerdings nicht gerecht. Momentan stehen einfach zu wenige Flächen zur Verfügung; an Besserung wird gearbeitet.

Projekt von Ende der 1990er aufgefrischt

Das Areal in Großstolpen umfasst knapp 7200 Quadratmeter in einer baulichen Lücke südlich des Bahnhofsgebäudes, das seit mittlerweile 14 Jahren ein besonderes Wohnhaus ist. Schon Ende der 1990er-Jahre hatte die Stadt nach der Eingemeindung hier Bauplätze vorbereiten wollen. Aufgrund fehlender Interessenten war das nicht weitergeführt worden. 2018, als der Mangel an größeren bebaubaren Gebieten abzusehen war, hatte Groitzsch das Projekt hervorgeholt und die Auffrischung gestartet. Nun ist das bürokratische Verfahren abgeschlossen.

Ausschreibung für Erschließung in Arbeit

Der Auftrag für Abbrucharbeiten an einer ehemaligen Kleingartenanlage und Beräumung war bereits im Januar erteilt worden. Den hatte die Zwenkauer Firma Tief-, Straßen- & Pflasterbau Jörg Sube für fast 30 000 Euro erhalten. Die Erschließung mit Straßenbau, Parzellierung und Verlegung der Versorgungsleitungen könnte im Mai beginnen. Derzeit wird an der Ausschreibung dafür gearbeitet, sagt Bauamtsleiter Dirk Schmidt.

Einzel- und Doppelhäuser möglich

Vorgesehen sind zunächst neun Baugrundstücke in einem Allgemeinen Wohngebiet. Es könnten weniger werden, wenn ebenfalls mögliche Doppel- statt Einzelhäuser errichtet werden sollen. Zulässig sind maximal zwei Vollgeschosse. Die laut Gesetz erlaubten Beherbergungsbetriebe, nicht störende Gewerbe- und Gartenbaubetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie Tankstellen sind untersagt. Für gestattete Versorgungsläden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Anlagen ist kein Platz. Der soll ja für möglichst viel Wohnen genutzt werden.

Einzelne Lärm-Spitzen in der Erntezeit

In dem reichlich zweijährigen Bebauungsplanverfahren hatten (Lärm-)Beeinträchtigungen vom benachbarten Landwirtschaftsbetrieb Agross immer wieder eine Rolle gespielt. In der Ratssitzung legte FDP-Abgeordneter Dieter Hager erneut Wert darauf, dass die Grundstückskäufer speziell darüber informiert werden, damit sie nicht später aus diesem Grund gegen die Firma vorgehen. Bauamtsleiter Schmidt schränkte zunächst ein, dass es nicht um ständigen Lärm geht, sondern einzelne „Spitzen“, wenn während der Erntezeit auch mal sonntags ein Traktor zur Werkstatt tuckert.

Schallschutzgutachten für B-Plan erstellt

Diplom-Ingenieur Jens Forberig vom Planernetzwerk Pla.net aus Kemmlitz (Stadt Mügeln), das den B-Plan erstellt hatte, verwies auf das Schallschutzgutachten. „Und das schließt spätere Klagen aus?“, wollte Jens Hausner (Bündnis 90/Die Grünen) wissen. „Nein, aber es ist ein gutes Argument für die Stadt und den Betrieb“, antwortete Forberig. Ob das Gutachten auch die Firma Garten- und Landschaftsbau Mehle einbezieht, fragte Werner Schade (CDU). Das hatte das Landratsamt gefordert, sodass das Gutachten überarbeitet worden war, entgegnete Forberig.

Spezielle Fenster und Wand nicht erforderlich

In den errechneten Modellen und Prognosen sei ermittelt worden, dass etwa die diskutierte Lärmschutzwand keinen Effekt bringt und deshalb nicht gerechtfertigt ist. In einem Kurzfazit heißt es, dass „tags keine Überschreitungen und nachts keine bis geringfügige Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgestellt“ wurden; Letztere treten „an nur wenigen Tagen im Jahr“ auf – wegen Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelände. Passive Maßnahmen seien ausreichend: Bei der Grundrissplanung sollen schutzbedürftige Räume auf die lärmabgewandte Seite gelegt werden. Schallschutzfenster werden wegen der nur kurzzeitigen Beeinträchtigung „als nicht notwendig bewertet und demnach nicht festgesetzt“.

Von Olaf Krenz