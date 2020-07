In Bornaer Brikettfabrik Witznitz entstehen Loftwohnungen

Borna

Das Trockenhaus der Brikettfabrik in Witznitz soll zu neuem Leben erweckt werden und aus dem Dornröschenschlaf erwachen: Die Arvetus GmbH will aus der Industrieruine Loftwohnungen machen. Und das innerhalb der nächsten zwei Jahre. Gesamtinvestition: 15 Millionen Euro. Geht es nach Geschäftsführer Dirk Neumann, sollen die neuen Eigentümer bereits 2022 einziehen können.

29 Eigentumswohnungen – zum Teil über zwei Etagen und mit 90 bis 180 Quadratmetern Größe – wollen Neumann, der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art und Architekt Marco Stelzel gemeinsam bauen. Die Planungen sind bereits recht weit fortgeschritten. Weshalb das Trio schon ab Herbst das Gebäude entkernen lassen und Anfang September in die Vermarkung gehen will. „Das Trockenhaus bleibt in seiner Struktur bestehen, auch das Dach mit Originalteilen, allerdings werden Zwischendecken eingezogen“, erklärt Neumann. Auch die bisherigen Stahlträger würden bleiben – „ein Wunsch des Amtes für Denkmalpflege“, betont der Geschäftsführer.

Wintergärten und Großfiguren auf dem Dach

Eine weitere Besonderheit bekommen die künftigen Eigentümer der Lofts in der fünften Etage. Die bisherigen Schornsteine verschwinden teilweise und machen Platz für Wintergärten. Auch der Ausblick von dort aus dürfte besonders werden. Denn auf dem Dach sollen mehrere drei Meter große Figuren im Stil der Fischer-Art-Kunst entstehen. Und diese wiederum die Geschichte des Bergbaus zeigen. Die Bewohner des Erdgeschosses hingegen bekommen Terrassen, alle übrigen Wohnungen Balkone.

Darüber hinaus werden zwei Treppenhäuser in die derzeitige Ruine eingebaut, die Fenster sollen original aufgearbeitet werden. Zu den notwendigen Arbeiten gehört außerdem die Verlegung sämtlicher Versorgungsmedien, „davon ist ja gar nichts vorhanden“.

Trockenhaus soll auch zur Begegnungsstätte werden

Neumann und sein Team hoffen auf einen Baubeginn im Frühjahr 2021. Ein Jahr später könnte das Vorhaben dann umgesetzt sein. „Wir arbeiten eng mit dem Amt für Denkmalpflege zusammen“, betont der Geschäftsführer. Die derzeitigen Planungen sehen aber nicht nur Lofts vor, sondern auch ein Café. Dieses könne zum einen als Begegnungsstätte dienen, zum anderen als Ausstellungsraum. „Denkbar ist zum Beispiel, Teile des Innenlebens der Ruine auszustellen. Und natürlich auch Werke von Fischer-Art“, sagt Neumann.

29 Loftwohnungen werden im Trockenhaus der Brikettfabrik entstehen. Quelle: privat

Die künftigen Eigentümer der Lofts sollen laut des Geschäftsführers ein Mitspracherecht bekommen, wenn es um die Grundrisse geht. „Im gewissen Rahmen können sie Wünsche äußern.“ Zudem wolle Arvetus „Bausteine“ für die Innengestaltung der Lofts vorgeben, also zum Beispiel verschiedene Varianten an Bodenbelägen und Wandgestaltung anbieten. Auch ein Grundpaket an Einbauschränken sei vorstellbar.

Fabrikgebäude wird barrierefrei umgebaut

Das gesamte Gebäude – 1912 gebaut und rund 4000 Quadratmeter groß – wird nach Aussage von Neumann barrierefrei umgebaut und erhält eine Fotovoltaikanlage für das Dach. Wo letztlich die notwendigen Parkplätze entstehen sollen, ist hingegen noch nicht endgültig geklärt.

Für Neumann ist es das erste Wohnprojekt, das er umsetzt. Bislang konzentrierte er sich auf Spezial- und Sonderbauten im Gesundheitswesen und hat in den letzten 20 Jahren neun größere Projekte in Chemnitz, Plauen und Freiberg umsetzen können. Weil nun aber sein Freund Fischer-Art von dem Vorhaben erzählt hatte, das Trockenhaus in Lofts umwandeln zu wollen, nahm er sich der neuen Herausforderung an.

Neumann rechnet fest mit einer starken Nachfrage. „Wohnen in alten Industriekomplexen liegt im Trend“, sagt er. Das zeige sich unter anderem deutlich in Berlin und auch in Leipzig. Für Borna werde das ehemalige Trockenhaus ein Aushängeschild. „Daran wird auch der Strukturwandel ersichtlich.“

Von Julia Tonne