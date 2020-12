In Doberschütz werden 13 Bauplätze erschlossen

Doberschütz

Jetzt brummt es in den Krautgärten in Doberschütz so richtig. Die Bauleute von Straßen- und Tiefbau Eilenburg kommen mit der Erschließung der künftigen 13 Eigenheimstandorte richtig gut voran. Die Kanäle für Schmutz- und Regenwasser liegen bereits im Boden. „Derzeit“, so Bauleiter Jürgen Nikolaus, „werden Trinkwasser und Gas verlegt.“ Ab Anfang Dezember komme der Kabelgraben für Strom, Telekom und Straßenbeleuchtung dran. Und ab Mitte Dezember werden bereits die Borde für den Straßenbau auf der insgesamt 7500 Quadratmeter großen Fläche gesetzt. Er schlussfolgert daher: „Wenn das Wetter passt, sind wir am 31. Januar 2021 fertig.“

Grundstücke sollen im Frühjahr auf den Markt kommen

Im neuen Doberschützer Wohngebiet Krautgärten werden derzeit 13 Eigenheimstandorte von den Bauleuten der Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg erschlossen. Quelle: Wolfgang Sens

Der rund 570 000 Euro große Auftrag, den die Gemeinde Doberschütz gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Mittlere Mulde und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen vergab, wäre dann abgearbeitet. Damit dürfte nicht nur das von Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) ausgegebene zeitliche Ziel, die Grundstücke im Frühjahr auf den Markt bringen zu können, auf jeden Fall zu halten sein. Denn auch wenn erst zum Schluss abgerechnet wird, so ist er optimistisch, dass die Gemeinde die Grundstücke dann für einen Preis von unter 100 Euro je Quadratmeter anbieten kann.

Sorge, dass die Gemeinde auf einen abflauenden Bauboom in Sachen Einfamilienhäuser trifft, hat Roland Märtz nicht. „Schließlich haben wir nach wie vor viele diesbezügliche Nachfragen.“

Gemeinde hat nächsten Standort im Blick

Die Gemeinde hat daher auch schon den nächsten Eigenheimstandort in der Windmühlenbreite in Mörtitz im Blick. Sobald der von der Gemeinde aufgenommene Kredit für das Baugebiet Krautgärten durch den Verkauf dieser Grundstücke abgelöst werden kann, soll der damit gewonnene neue finanzielle Spielraum für die dortige Erschließung genutzt werden. In Mörtitz handelt es sich um rund 8000 Quadratmeter, die als Baugrundstücke erschlossen und parzelliert werden sollen.

Von Ilka Fischer