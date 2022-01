Leipzig

Der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verhängte Förderstopp für energieeffizientes Bauen habe „sofortige und katastrophale Folgen“ auf den Leipziger Wohnungsmarkt. Mehr als 107 Millionen Euro fehlten dadurch nun allein bei einem Dutzend örtlicher Projektentwickler, die sich im Bündnis Leipziger Stadtgestalter zusammengeschlossen haben, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Bündnisses. Rund 4400 Wohnungen, die eigentlich zeitnah entstehen sollten, seien bei den Mitgliedern betroffen. Dazu gehören die Firmen AOC, Baywobau, BPD Immobilienentwicklung, CG Elementum, GRK, Hildebrand & Partner, KSW, Lewo, S&G Development, Wincon und Quarterback.

6000 geplante Wohnungen in Leipzig betroffen

„Die wegfallenden Fördersummen erhöhen die Mieten für diese Wohnungen zwischen 80 Cent bis einen Euro pro Quadratmeter“, erklärte das Bündnis. Hochgerechnet auf ganz Leipzig werde der Ausfall nur bei diesen Projektentwicklern auf mindestens 150 Millionen Euro für bis zu 6000 Wohnungen geschätzt. „Eine erhebliche Zahl der Vorhaben dürfte auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie überhaupt noch gebaut werden können“, erläuterte Stadtgestalter-Sprecher Michael Rücker. Für Immobilienkäufer oder Familien, die sich selbst ein Eigenheim errichten wollen, bedeute der unangekündigte Förderstopp den Wegfall von preiswerten Darlehen und hohen Zuschüssen.

Zum Beispiel reichte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bislang für den Bau eines Eigenheims im Effizienzstandard 55 zinsgünstige Darlehen über 120.000 Euro aus, von denen 18.000 Euro als reiner Zuschuss gewährt wurden. Für neue Eigentumswohnungen oder Eigenheime, die etwa durch eine Passivbauweise noch weniger Energie verbrauchen, waren Zuschüsse von 30.000 Euro drin.

Gleich drei Programme ab sofort ausgesetzt

Anfang dieser Woche teilte das Bundeswirtschaftsministerium jedoch überraschend mit, dass ab sofort keine neuen Anträge für die Förderung effizienter Gebäude mehr gestellt werden können. Dies gelte für die Programme für das Effizienzhaus 55 im Neubau, das Effizienzhaus 40 im Neubau sowie die energetische Sanierung. Die Einstufung bedeutet, dass ein Gebäude nur noch 55 Prozent oder nur 40 Prozent jener Energiemenge verbraucht, die ältere Häuser mit Standarddämmung benötigen würden.

Bereits die alte Bundesregierung hatte beschlossen, die Neubauförderung des Effizienzhauses 55 am 31. Januar 2022 auslaufen zu lassen. Danach sollte nur noch der Standard 40 zuschussfähig sein. Laut Habecks Ministerium führte das zu einer Antragsflut mit drohenden Mehrkosten im Milliarden-Bereich. Wie es weitergeht und was mit den schon gestellten aber noch nicht bewilligten Förderanträgen wird, wolle die neue Ampel-Koalition zügig klären. Klar sei aber schon, dass der Schwerpunkt künftig in der Förderung energetischer Sanierungen von Altbauten liegt.

Umplanungen auf schlechteren Öko-Standard

Die Leipziger Stadtgestalter kritisierten, für die Immobilienwirtschaft sei es verheerend, wenn auf einmal festgesetzte Rahmenbedingungen kein Verlass mehr ist. „Der unangekündigte Wegfall der Förderprogramme muss sofort rückgängig gemacht werden.“ Sonst drohe ein Absinken der Bautätigkeit. „Das vom Oberbürgermeister der Stadt Leipzig ausgegebene Neubauziel von 10.000 Wohnungen gerät nun auch von bundespolitischer Seite unter Druck. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum wird durch die Bundespolitik völlig torpediert.“

Auch der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) empörte sich am Donnerstag über den „Holterdiepolter-Wegfall der KfW-Förderung“. Laut Verbandschefin Mirjam Luserke war dies „ein ganz heftiger Schlag ins Kontor“ der mehr als 200 Mitgliedsunternehmen. Deren Bemühen um ökologische Häuser werde konterkariert. Für zehn Bauprojekte von zehn Genossenschaften bedeute der Stopp einen Verlust von insgesamt zehn Millionen Euro. „Um das auszugleichen, müssten sie höhere Mieten verlangen. Einige planen schon um auf den schlechteren Effizienzstandard KfW 70.“

Von Jens Rometsch