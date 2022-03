Leipzig

Das ist kein Witz. Vor genau 20 Jahren wollte die Stadt Leipzig auf dem Krystallpalast-Areal ein Dammwild-Gehege einrichten. Mindestens fünf Tiere könnten neben einer Schutzbepflanzung zur viel befahrenen Brandenburger Straße genügend Auslauf finden, rechneten damals Spezialisten im Rathaus vor. Sie wollten sogar die Hofmeisterstraße entsiegeln und das dortige Geburtshaus des Komponisten Hanns Eisler abreißen. Nach einem kritischen LVZ-Bericht kam es anders. Eislers Geburtshaus blieb stehen, es wurde saniert.

Lesen Sie auch Baustart am Hauptbahnhof- Leipziger Krystallpalast-Areal: Endlich wuseln die Bagger

Nun bekommt also die große Brachfläche daneben wieder eine Bebauung. Es wird keine neue Alberthalle und auch kein Krystallpalast, die dort bis zur Zerstörung durch Bomben vor fast 80 Jahren standen. Doch für die Kultur, Sport und Freizeit gibt es heute viele andere Arenen und Häuser in Leipzig. Der Beginn der Stadtreparatur an diesem Ort wäre folglich ein reiner Freudentag, wenn nicht zugleich ein Krieg an anderer Stelle in Europa herrschen würde.

Aufwendige Untersuchung des Krystallpalast-Areals

So aber zeitigt der aktuelle Baustart für ein neues Stadtquartier in Leipzig auch etwas Mahnendes. Die getöteten Menschen lassen sich nicht wieder aufwecken, weder 1943 noch 2022. Viele Kriegszerstörungen sind ebenfalls irreparabel. In den nächsten Wochen wird der Untergrund des Krystallpalast-Areals aufwendig untersucht, weil dort durchaus noch gefährliche Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen sein können.

Von Jens Rometsch