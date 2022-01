Leipzig

Die neue Ampel-Koalition kommt immer mehr in der Realität an. Wie der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) gerade im Bundestag erklärte, fehlten schon jetzt 7,2 Milliarden Euro, um 24.000 Anträge auf eine KfW-Förderung zum klimaeffizienten Bauen zu bewilligen. Davon stammten 22.000 Anträge von privaten Haushalten. FDP-Finanzminister Christian Lindner habe es abgelehnt, die Summe im Rahmen der vorläufigen Haushaltführung zu bewilligen. Was also blieb Habeck anderes übrig, als die Reißleine zu ziehen?

Vertrauen von Wohnungsunternehmen und Häuslebauer dürfte zerstört sein

Dennoch bekommt Habeck jetzt Prügel von allen Seiten. In der Tat ist es kaum zu verstehen, weshalb ausgerechnet ein Grünen-Politiker die Förderung für klimabewusstes Bauen und Sanieren stoppt. Es werde schnell neue Regelungen und nie wieder so eine Hauruck-Aktion geben, versprach der Minister reumütig. Doch das Vertrauen etlicher Wohnungsunternehmen und Häuslebauer dürfte erstmal nicht nur in Leipzig zerstört sein.

Gerade für die Messestadt ist die neue Hürde beim Bauen aber ein schlechtes Signal. Um Kosten zu sparen und die Mieten erschwinglich zu halten, hatten Leipziger Unternehmen jüngst mit großem Aufwand neue Gebäudetypen mit vorgefertigten Bauteilen entwickelt. Sie sollten sowohl im Eigenheim-Bereich als auch in den großen, neuen Stadtvierteln zahlreich zum Einsatz kommen. Das Problem dabei: Sie basierten fast durchweg auf jenem KfW-55-Standard, für den es nun keine Förderung mehr gibt.

Das Bauen wird noch teurer

Stattdessen wird das Bauen nun noch teurer. Wie die Ampel-Koalition so ihr Ziel erreichen kann, die Mieten durch jährlich 400.000 neue Wohnungen im Zaum zu halten und den Klimaschutz sozial verträglich zu gestalten, ist ungewisser denn je.

Von Jens Rometsch