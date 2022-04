Leipzig

Zwar dreht sich die öffentliche Debatte meist um die Probleme auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Doch Gewerberäume werden inzwischen genauso dringend gebraucht. In der Messestadt waren Ende März nur noch 162.000 Quadratmeter Büroflächen frei, meldet der Vermittler BNP Paribas Real Estate. Das entspreche 4,2 Prozent des Gesamtbestands, wobei man im Grunde etliche Ladenhüter in ungünstigen Lagen abziehen müsse. An gut ausgestatteten Arbeitsräumen bestehe hingegen großer Mangel – dem Homeoffice zum Trotz.

Büromieten in der Spitze schon bei 17 Euro

Folglich ist es ein gutes Zeichen, dass ein Projektentwickler aus Mannheim nun an der wichtigsten Einfallstraße nach Leipzig jede Menge moderne Büroflächen baut. Dessen Kalkulation dürfte aufgehen: Schon heute liegen die Spitzengewerbemieten in Leipzig bei 17 Euro kalt pro Quadratmeter. Zur Fertigstellung 2024 sind an der Berliner Brücke die erhofften 16 Euro also nicht unrealistisch.

Wie gefragt diese Ecke mittlerweile ist, zeigt sich daran, das nebenan das Landesamt für Straßenbau, ein Siemens-Bereich und die VNG-Tochter Ontras residieren. Auch der „Gewerbepark Berliner Brücke“ hat sich sehr gut entwickelt, was nun auf lange Zeit verwaiste, alte Gewerbeflächen in der Umgebung ausstrahlt. Ohne Neubauten würden die Mieten in Leipzig erst recht schnell steigen. Das gilt für Büros wie für Wohnungen.

