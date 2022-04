Leipzig

Große Baupläne im Leipziger Norden: In der Nähe der Berliner Brücke entstehen jetzt zwei neue Häuserensembles für Büros und Wohnungen. Eventuell kommt neben dem S-Bahn-Haltepunkt „Leipzig-Nord“ noch ein Hochhaus dazu.

An der Maximilianallee 1 hat der Bauentwickler Fay Projects ein 6700 Quadratmeter großes Gelände gekauft, das bislang als Parkplatz diente. Laut Geschäftsführer Wolfgang Heid errichtet das Unternehmen aus Mannheim dort „ein modernes Bürogebäude im Energieeffizienzstandard KfW 55“. Mehr als 11.500 Quadratmeter Mietflächen könne der bis zu sechsgeschossige Neubau bieten. Die Tiefgarage biete Platz für 80 Autos und 100 Fahrräder. „Dabei sind etwa 40 E-Ladestationen für Pkw und 30 E-Ladestationen für Fahrräder vorgesehen.“

Büromieten von 16 Euro veranschlagt

Fay Projects zählt nur 20 Beschäftigte, ist in Leipzig aber kein Unbekannter. Ende 2019 hatte das Unternehmen zur allgemeinen Überraschung mitgeteilt, an der Berliner Straße 22–30 ein „gehobenes“ Radisson-Hotel mit 224 Zimmern bauen zu wollen. Tatsächlich wuseln am dortigen Parthe-Ufer längst Bagger und Bodenrammen umher – trotz aller Corona-Beeinträchtigungen. Mitte 2023 soll das Hotel Eröffnung feiern.

Ebenfalls neben der Berliner Brücke – in der Mockauer Straße – errichtet die Leipziger Quarterback Immobilien AG ein Wohn- und Geschäftshaus mit 5200 Quadratmetern Nutzfläche. Die Baugrube ist schon ausgehoben. Quelle: Quarterback Immobilien AG

Auch für den Gewerbe-Neubau an der Maximilianallee 1 gibt es bereits einen Termin. Noch dieses Jahr starte der Generalübernehmer Goldbeck mit den Arbeiten, im dritten Quartal 2024 könne alles fertig sein, so Heid. Das Grundstück gehört noch zu Eutritzsch, liegt an der Maximilianallee (B 2) stadteinwärts auf der rechten Seite (direkt vor der Kreuzung zur Theresienstraße).

Für die Fassade seien Wärmedämmverbundsysteme und in den Obergeschossen Aluminiumkassetten vorgesehen, so Fay-Technik-Chef Ingo Lindner. An den sechsgeschossigen Kopfbau an der Südseite schließe sich ein flacherer Teil als Staffelgeschoss an. Das bedeutet, dass im obersten Geschoss die Außenwände etwas zurückgesetzt sind. Am Übergang der beiden Baukörper werden Dachterrassen angelegt, hinzu komme ein Hof für die Mieter. „Wir rechnen nach der Fertigstellung mit einer marktgerechten Miete von im Durchschnitt 16 Euro pro Quadratmeter“, ergänzt Vertriebschef Clemens Rapp.

Erstes Haus an Einfahrt nach Mockau

Nur wenige Schritte weiter östlich – auf einer anderen Seite der Berliner Brücke – laufen bereits Arbeiten für das „Mockauer Tor“. In der Mockauer Straße (am Abzweig zur Volbedingstraße) soll ebenfalls ein bis zu sechsgeschossiger Neubau in die Höhe wachsen. Auch der wird im hinteren Teil etwas abgesenkt und ein Staffelgeschoss erhalten. Jedoch bekommt dieses Ensemble mit 5200 Quadratmetern Nutzfläche vor allem Wohnungen, erklärt Tarik Wolf, Vorstand der Quarterback Immobilien AG.

So soll das „Mockauer Tor“ an der Mockauer Straße (links) nach der Fertigstellung 2023 aussehen. Quelle: Quarterback Immobilien AG, Mann&Schott

Dieses Leipziger Unternehmen baue das „Mockauer Tor“ im Energieeffizienzstandard KfW 55 – und zwar für den Großvermieter Deutsche Wohnen, welcher das Gebäude langfristig im Bestand halten wolle. Es gehe um eine vollversiegelte, ehemalige Gewerbefläche mit 3500 Quadratmetern an einem städtebaulich markanten Punkt. Der vom Architekturbüro Mann & Schott gelieferte Entwurf betone, dass dort in Zukunft das erste Haus an der Einfahrt nach Mockau stehen wird.

Konkret erhalte das Erdgeschoss sechs Gewerbeeinheiten auf insgesamt 750 Quadratmetern, die oberen Etagen 47 Wohnungen in verschiedenen Größen. Zur Grundausstattung gehörten moderne Bäder mit Dusche oder Wanne, Fußbodenheizung, Balkone oder Dachterrassen. Die Tiefgarage zähle 42 Auto-Stellplätze, auch für Fahrräder sei genug Platz. Über die Höhe der Mieten entscheide der künftige Eigentümer zeitnah zur Fertigstellung 2023.

Schlanker Riese mit bis zu 60 Metern

Beide Projekte sind ideal an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, weil genau zwischen ihnen die S-Bahn-Station liegt. Von dort ist der nächste Halt schon der Leipziger Hauptbahnhof. Laut einem nach wie vor gültigen Bebauungsplan der Stadt soll neben der S-Bahn-Station noch ein Hochhaus (50 bis 60 Meter) entstehen, um eine Landmarke an der Berliner Brücke zu setzen. 2019 gab es für diesen schlanken Riesen verheißungsvolle Entwürfe. Aktuell scheint das Vorhaben zu ruhen.

