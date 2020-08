Leipzig

Dass die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Leipzig deutlich schneller wachsen als die Mieten, ist keine neue Erkenntnis. Erst im Juli hatte die LVZ über ein Ranking des Instituts Empirica berichtet, laut dem die Angebotskaltmieten im Stadtgebiet seit 2010 von 4,68 auf aktuell 7,08 Euro pro Quadratmeter (plus 51 Prozent) emporgeschnellt sind. Hingegen kletterten im gleichen Zeitraum die Preise für Eigentumswohnungen in Neubauten um 101 Prozent auf 3952 Euro pro Quadratmeter, für Eigentumswohnungen im Altbau um 168 Prozent auf 3057 Euro pro Quadratmeter.

48 Prozent Aufschlag bei Mieten in Connewitz

Welche Stadtteile dabei die großen Preistreiber – also besonders gefragt – sind, geht nun aus einem neuen City-Report des Immobilienspezialisten BNP Paribas Real Estate hervor. Demnach stiegen die Mieten seit 2013 am stärksten in Connewitz: um 48 Prozent! Auf den Plätzen folgten die Südvorstadt mit 40 Prozent, Reudnitz-Thonberg mit 36 Prozent, Gohlis-Süd und Anger-Crottendorf mit jeweils 35 Prozent.

In den vergangenen sieben Jahren sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Leipzig deutlich schneller emporgeschnellt als die Mieten. Besonders steil ging es in den ohnehin schon recht teueren und begehrten, sogenannten sehr guten Lagen hinauf. Quelle: Leipziger Volkszeitung, BNP

In den ohnehin schon sehr guten Wohnlagen fiel der Mietanstieg mit durchschnittlich 34 Prozent deutlich höher aus als in einfachen Lagen, erklärt der Leipziger BNP-Fachmann Hannes Baderschneider. In den einfachen Lagen – meist geprägt durch Plattenbausiedlungen – habe das Wachstum seit 2013 im Mittel nur 22 Prozent betragen. „ Anger-Crottendorf ist besonders für Familien sehr attraktiv, weil der Stadtteil über viele Grünflächen und Möglichkeiten zur Naherholung verfügt. Auch sind die aufgerufenen Mieten dort mit im Schnitt 6,80 Euro noch moderat.“

Wohnen im City-Bereich absolut am teuersten

Gemäß dem neuen Report ist das Wohnen im City-Bereich nach wie vor am teuersten. Die höchsten Kaltmieten werden im Zentrum-Südost (9,05 Euro), Zentrum (8,90 Euro), Südvorstadt (8,80 Euro), Zentrum-Süd (8,70 Euro) sowie im Waldstraßenviertel (8,50 Euro) verlangt.

Dies deckt sich mit dem jüngsten Report des Leipziger Wohnungsvermittlers Pisa, laut dem von allen 63 Ortsteilen nur noch ein Dutzend durchschnittliche Angebotsmieten unterhalb von 6 Euro aufweist: Das sind Althen-Kleinpösna, Mockau-Nord, Schönefeld-Ost, Lützschena-Stahmeln, Baalsdorf, Paunsdorf, Schönau und die fünf Grünauer Ortsteile. Am niedrigsten sei der Preis in Grünau-Ost mit 5,31 Euro.

BNP-Mann Baderschneider betont, die Leipziger Angebotskaltmieten seien weiterhin ungleich günstiger als in Metropolen wie Hamburg oder Berlin, wo derzeit im Mittel 13,20 Euro annonciert würden. „Dagegen fielen die Steigerungen in Leipzig eher moderat aus.“

Anders verhalte es sich bei den Eigentumswohnungen. Hier habe Leipzig seit 2013 mit 96 Prozent den zweithöchsten Preiszuwachs bundesweit erlebt. Nur in Berlin mit 101 Prozent ging es noch steiler nach oben. Verantwortlich dafür seien mehrere Faktoren: „Bislang wohnen lediglich 13 Prozent aller Leipziger in den eigenen vier Wänden, wodurch die Nachfrage hoch ist. Zudem haben viele Kapitalanleger das Potenzial der Messestadt erkannt“, so Baderschneider. Begünstigt werde die Nachfrage durch sehr niedrige Kreditzinsen. „Das kompensiert den Preiszuwachs in weiten Teilen, wodurch die Erschwinglichkeit nahezu unverändert geblieben ist.“

Bei der lokalen Verteilung der Preisanstiege gibt es laut BNP-Report manche Überraschungen. Seit 2013 am steilsten hinauf ging es in Leipzig für Eigentumswohnungen in Neustadt-Neuschönefeld! Der Angebotspreis in dem Stadtteil, der sich mehr und mehr zum Studentenviertel wandelt, verteuerte sich um 164 Prozent auf im Mittel 2500 Euro pro Quadratmeter. Auf den Plätzen dahinter folgten Paunsdorf / Sellerhausen-Stünz (+143 Prozent auf 1800 Euro), Kleinzschocher / Plagwitz / Schleußig (+130 Prozent auf 2900 Euro), Schönefeld (+119 Prozent auf 2100 Euro) und die Südvorstadt (+118 Prozent auf 3100 Euro).

Spitzenobjekte kosten schon 6000 Euro pro Quadratmeter

Die Top-Fünf der absolut teuersten Lagen bestehen nun aus dem Zentrum-Nordwest (3450 Euro), Zentrum Süd (3200 Euro), Zentrum-Südost (3150 Euro), Südvorstadt (3100 Euro) sowie Kleinzschocher / Plagwitz / Schleußig (2900 Euro). Bei Spitzenobjekten fänden sich gleichwohl auch in anderen Lagen Preise von 5000 bis über 6000 Euro.

So haben sich die Preise für Eigentumswohnungen in Leipzig in den letzten zehn Jahren entwickelt. Quelle: Grundstücksmarktbericht des Leipziger Gutachterausschusses

Die Postbank hat soeben ermittelt, dass Mieten in Leipzig mittlerweile rein rechnerisch günstiger sei als eine Eigentumswohnung. Wer sich eine 70-Quadratmeter-Wohnung kauft, stottere jeden Monat 705 Euro für den Kredit ab. Wer dieselbe Wohnung mieten will, müsste aktuell 503 Euro für die Kaltmiete einplanen. Allerdings könnte die Miete von Zeit zu Zeit erhöht werden, gibt die Leiterin des Postbank-Immobiliengeschäfts Eva Grunwald zu bedenken. „Wer seine Immobilie abbezahlt, bildet gleichzeitig Vermögen und sorgt gut fürs Alter vor.“

