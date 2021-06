Leipzig

53 umfangreiche Anlagen hat ein städtebaulicher Vertrag, über den der Leipziger Stadtrat an diesem Mittwoch entscheiden soll. Hinzu kommt der nicht minder umfangreiche Bebauungsplan. Es geht um die Wiederbelebung des 2002 stillgelegten Klinikgeländes in Leipzig-Dösen. Bekanntlich will der Bauprojektentwickler Instone Real Estate (hatte zuletzt die „Heeresbäckerei“ in Möckern saniert) dort zeitnah 600 Wohnungen schaffen, auch eine Kita mit 120 Plätzen und einen Einkaufsmarkt auf 800 Quadratmetern.

Vor genau einem Jahr war zu dem Großprojekt schon mal ein städtebaulicher Vertrag im Stadtrat. Auf Antrag der Linken, die dabei auch Kritikpunkte von Grünen und SPD aufgriffen, wurde der damalige Entwurf abgelehnt. Zu acht Punkten – vor allem beim Naturschutz – sollten Nachverhandlungen stattfinden. Diese hatten teilweise Erfolg.

Zauneidechsen müssen umziehen

Die meisten der 53 Anlagen beschäftigen sich nun mit Fragen des Natur- und Klimaschutzes. Ein großes Thema ist zum Beispiel die Artenvielfalt auf dem 14,6 Hektar großen Areal: der Schutz von Zwergfledermaus, Hosenbiene, Schmetterlingen, Nachtigall, Sperling, Mauersegler, Grünspecht und vieler anderer Tierarten bekam jeweils eigene Abhandlungen. Unter anderem 283 neue Nisthöhlen und Nistkästen muss Instone an den Häusern einrichten. Auch viele stark geschädigte Altbäume, die Bruthöhlen aufweisen, sollen extra gesichert und so lange wie möglich erhalten werden.

Beim Bau neuer Straßen und Fußwege für die „Parkstadt Dösen“ sollen teilweise Bäume gefällt werden, deren Standsicherheit nicht verlässlich ist. Quelle: Jens Rometsch

Alle Zauneidechsen sind vor dem Baustart einzusammeln: Sie werden auf eine über einen Hektar große Pferdekoppel in Stahmeln umgesiedelt, wo zugleich ein ebenfalls dauerhafter Lebensraum für den Neuntöter (eine Vogelart aus der Familie der Würger) entsteht. Am Rand des um 1900 erbauten Klinikums verzichtet der Investor bei einer Streuobstwiese nun komplett auf Fällungen, zudem legt er noch eine neue Streuobstwiese an.

Erstmals Arten-Steckbriefe

Kaum Änderungen gab es hingegen bei der Zahl der Autostellplätze, die hauptsächlich in vier Tiefgaragen und einem begrünten Parkhaus Platz finden. Deren Anzahl war bereits vor zwei Jahren von 700 auf 550 gesunken. Nun sollen dazu aber auch Car-Sharing und Elektro-Ladesäulen gehören.

Michael Neuhaus, umweltpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion, ist mit dem Ergebnis in großen Teilen zufrieden. „Zum ersten Mal überhaupt in einem Leipziger Bebauungsplan wurden Arten-Steckbriefe zu den Ansprüchen und Bedürfnissen angelegt und bauliche Bestimmungen festgesetzt, um diesen gerecht zu werden“, lobt er.

Jedoch drohten durch die Neubauten und zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Wegen bis zu 486 Bäume verloren zu gehen – davon sind 200 einsturzgefährdet. Trotz Neupflanzungen von 346 Bäumen sowie 9000 Sträuchern und Stauden auf dem Areal an der Chemnitzer Straße bleibe ein möglicher Verlust von bis zu 140 Bäumen, rechnet Neuhaus vor. Trotzdem habe die Stadt auch beim Baumschutz „einen bisher einmaligen Erfolg“ erzielt. Denn der Investor verpflichte sich zu einer Zahlung von 30.000 Euro, damit die Stadt an anderer Stelle Ersatzpflanzungen für den Verlust von bis zu 140 Bäumen schaffen kann.

Ein Teil der denkmalgeschützten Klinkerbauten ist bereits einsturzgefährdet – darunter auch dieses Gebäude mit eigentlich traumhaft schönen Terrassen. Quelle: Jens Rometsch

Zudem hinterlegt Instone 6,5 Millionen Euro bei der Stadt als Sicherheit dafür, dass alle Verpflichtungen erfüllt werden. „Ganz besonders freut uns, dass der soziale Wohnungsbau gestärkt werden konnte“, so der Linken-Stadtrat. Im nicht-denkmalgeschützten Bereich sei der Anteil der Sozialwohnungen von 68 nun auf 90 erhöht worden, was 40 Prozent entspreche. Diese Quartiere werden dann für 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter vermietet. Für die historischen Bauten lässt sich das entsprechende Förderprogramm des Freistaates Sachsen nicht nutzen.

Erinnerung an Euthanasie-Verbrechen

In Abstimmung mit dem Kulturamt werden auf dem Gelände Erinnerungsstätten geschaffen, die auf Euthanasie-Verbrechen in der Nazizeit hinweisen. In der kinderpsychiatrischen Abteilung des Klinikums waren zwischen November 1940 und Dezember 1943 insgesamt 551 Kinder und Jugendliche ermordet worden, um an ihren Gehirnen Forschungen zu betreiben.

Als unzureichend getadelt wurde das Ergebnis von den Leipziger Umweltverbänden BUND und NABU, den Omas for Future und dem Stadtverband der Grünen. Sie wollen am Mittwoch um 17 Uhr vor dem Neuen Rathaus protestieren. „In Zeiten des Klimanotstands und der Biodiversitätskrise darf so etwas nicht einfach abgenickt werden“, ließ sich Ulrike Böhm, Sprecherin des Stadtvorstands der Grünen, zitieren. „Wir fordern eine deutliche höhere Gewichtung des wertvollen alten Baumbestands. Auch zur Hitzeprävention aus gesundheitlichen Gründen ist der Erhalt von Bäumen im Stadtgebiet zwingend.“

Die 346 Jungbäume sind viel zu wenig, meint Elke Thiess vom BUND. „Sie benötigen Jahrzehnte bis sie auch nur annähernd die ökologische und klimatische Leistung der Altbäume ersetzen können.“ Besonders empörend sei, dass ein Teil von ihnen nur gefällt werde, um Abstellplätze für Autos zu schaffen.

