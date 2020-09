Leipzig

Über die Pläne für zwei riesige neue Stadtquartiere am Bayerischen Bahnhof und am Eutritzscher Freiladebahnhof wurde zuletzt viel berichtet. Doch nur wenig war von dem drittgrößten Projekt in Leipzig zu hören, das gleich neben dem Hauptbahnhof geplant ist. Dabei sollen die Erschließungsarbeiten dort schon im Frühjahr 2021 starten.

Löwitz-Quartier – so haben die Investoren ihr 350-Millionen-Euro-Projekt mittlerweile getauft. „Der Name Löwitz greift das Motiv des Leipziger Löwen auf, welcher nicht nur im Stadtwappen, sondern im gesamten Stadtbild als Fassadenelement oder Brunnenfigur zu finden ist“, erklärt Regine Jorzick. Sie vertritt den Projektentwickler Hamburg Team, der die Brache 2019 gemeinsam mit der Hamburger Sparkasse ( Haspa) und dem dortigen Bauunternehmen Otto Wulff erworben hatte (die LVZ berichtete exklusiv). Zuvor gehörte das Areal der Bahn und dann zwei Familienunternehmen aus Bremen.

Am nördlichen Ende des neuen Löwitz-Quartiers sind ein Hochhaus als Landmarke (hier in der Bildmitte) und eine Zufahrt zur Berliner Straße samt neuer Kreuzung vorgesehen. Daneben sollen auch das fünfzügige Gymnasium und eine große Sporthalle entstehen. Quelle: Visualisierung: Birdview Quartier: Copyright: bloomimages/freiland, Hamburg

Laut Jorzick knüpft bei Löwitz auch die Endung -itz an ortsübliche Bezeichnungen an: nämlich an die Namen von einstmals slawischen Siedlungen. „Der Name soll ganz bewusst das Gefühl erwecken, dass das Löwitz-Quartier schon immer Teil der Stadt gewesen sein könnte. So möchten wir zeigen, dass zwischen Parthe und Hauptbahnhof ein neuer Lebensort mit viel Grün und Begegnungsräumen entsteht, der allen Leipzigern zugänglich ist.“

Elf Baufelder und 225 Sozialwohnungen

Konkret sind auf dem Gebiet des 1907 abgerissenen Thüringer Bahnhofs (also zwischen Preußenseite, Kurt-Schumacher-Straße und Berliner Straße) nun elf Baufelder geplant. Von den 131 000 Quadratmetern Bruttogeschossflächen sind laut dem rechtskräftigen Bebauungsplan 53 000 für Wohnungen reserviert. Das entspricht etwa 750 Stück, von denen 225 (30 Prozent) mit Hilfe eines sächsischen Förderprogramms zu sozialen Preisen an Berechtigte vermietet werden. Dort kostet die Kaltmiete dann 15 Jahre lang 6,50 Euro pro Quadratmeter. Ein Teil der anderen Wohnungen wird für Selbstnutzer zum Kauf angeboten. Wie viele Einheiten das genau betrifft, ist aber noch offen.

Gymnasium steht im Zeitplan ganz vorn

Im Zeitplan ganz vorn steht der Bau eines fünfzügigen Gymnasiums samt Drei-Feld-Sporthalle (etwa 16 000 Quadratmeter Bruttogeschossflächen) unweit der Berliner Straße. Auch für diesen Standort hatte die Stadt Leipzig vor Jahren eine Ausschreibung gestartet, bei der private Unternehmen Angebote für den Bau von Schulen einreichen konnten. „Über den aktuellen Stand der Ausschreibung und einer diesbezüglichen Auftragserteilung sind wir nicht informiert“, sagt die Sprecherin von Hamburg Team dazu. Sobald sich die Kommune entschieden habe, seien die Investoren verpflichtet, die Fläche für das Gymnasium an den Sieger der Ausschreibung zu übertragen.

Gewerbe und Büroturm neben den Gleisen

Die Hochbau-Arbeiten sollen Ende 2021 starten, das ganze Quartier bis 2026 fertig sein. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Hamburger Eigentümer einige der elf Baufelder durch andere Partner umsetzen lassen. Die meisten Gewerbeflächen – hierfür sind 48 000 Quadratmeter Bruttogeschossflächen vorgesehen – entstehen entlang des Gleisvorfeldes vom Hauptbahnhof, um zugleich als Lärmschutz zu den Zügen zu dienen. Für einen 13-stöckigen Büroturm am nördlichen Ende des Areals findet noch ein öffentlicher Architektenwettbewerb statt. Für andere Häuser sind Qualifizierungsverfahren vorgesehen oder stehen die Architekten noch nicht fest. Die Freiraum-Gestaltung samt grünem Parthepark und einem Wasserplatz am Ufer übernimmt das Berliner Büro bgmr. Die Idee, eine Fußgängerbrücke über den Fluss zu legen, wurde im Einvernehmen mit der Stadt jedoch wieder fallengelassen.

Der Thüringer Bahnhof – hier ein Bild um die Jahrhundertwende – wurde ab 1857 für den Eisenbahnverkehr genutzt. 1907 wurde er geschlossen und abgerissen, um Platz für den Bau des Leipziger Hauptbahnhofs zu gewinnen. Im Bereich des Thüringer Bahnhofs entsteht ab 2021 das neue Löwitz-Quartier. Quelle: Reichsbahndirektion Halle

Am Südende neben dem Hauptbahnhof werden die verbliebenen historischen Bauten saniert und in einen „urbanen Hotspot“ mit kulturellen, gastronomischen und anderen öffentlichen Angeboten verwandelt. Auf 14 000 Quadratmetern Bruttogeschossflächen entsteht dort auch ein Hotel. Nebenan in der Kurt-Schumacher-Straße soll eine Kita mit 90 Plätzen emporwachsen, die Investoren finanzieren davon 54. Weitere Läden, deren Waren aber nicht zum Hauptangebot in der City gehören dürfen, sollen Erdgeschosse der Gewerbebauten beleben.

Zum Konzept eines autoarmen Quartiers gehören beispielsweise ein verringerter Kfz- sowie erhöhter Fahrradstellplatzschlüssel. Zudem wird es Rad- und Car-Sharing, Elektroladesäulen und eine Mobilitätsberatung vor Ort geben. Die Hauptzufahrt erfolgt über eine neue Kreuzung an der Berliner Straße, die die Stadt gleich mit einer neuen LVB-Straßenbahn-Haltestelle bauen will. Zwei Drittel der Kosten für die Kreuzung bezahlen die Investoren vom Löwitz-Quartier. Sie mussten dafür Bürgschaften über 17 Millionen Euro erbringen.

Von Jens Rometsch