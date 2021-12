Mehr Platz für Eigenheime in Geithain: Südhang wächst

Geithain

Die Wohnsiedlung auf dem Geithainer Südhang wächst. Den neuen Bauabschnitt entwickelt die Kommune, die Eigentümerin dieser Flächen ist, aber nicht selbst. Der Stadtrat beschloss, das rund 20 000 Quadratmeter große Areal, für das es bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt, zu verkaufen.

Den Zuschlag erhält nach einer öffentlichen Ausschreibung die Firma Grundstück & Haus Winkler. Das Unternehmen aus Mannheim mit einer Niederlassung in Leipzig erwarb in diesem Jahr bereits das Narsdorfer Wohngebiet „Am alten Sandweg“, um es zu erschließen und zu vermarkten. Auch in Bad Lausick, Großpösna und Eilenburg ist die Firma aktiv.

Bis zum Frühsommer muss es losgehen

Laut Kaufvertrag muss der Investor mit der Erschließung auf dem Südhang „spätestens im zweiten Quartal 2022“ beginnen. Die Fläche kann mit rund 16 Einfamilienhäusern bebaut werden. Die Kommune erzielt mit dem Verkauf eine Einnahme von rund einer halben Million Euro.

2014 war der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des Wohngebietes an der Colditzer Straße erfolgt. Die ersten Häuslebauer zogen ein Jahr später ein. Mit der Erweiterung der Fläche kommt die Stadt der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrund entgegen.

Von es