Neue Schutzgebiete gegen Luxus-Sanierungen im Leipziger Westen

Leipzig

Um Luxus-Sanierungen mit stark steigenden Mieten zu verhindern, will die Stadt Leipzig in Kürze zwei weitere Gebiete unter Schutz stellen. Diesmal geht es um weite Teile von Plagwitz/Kleinzschocher und um Leutzsch. Auch dort sollen zeitnah Soziale Erhaltungssatzungen eingeführt werden, wie das Rathaus am Dienstag mitteilte. Allerdings sei die genaue Abgrenzung der Schutzgebiete nicht deckungsgleich mit den Grenzen der jeweiligen Stadtteile.

Neulindenau bekommt keine Satzung

Nach einer detaillierten Untersuchung habe das Baudezernat Satzungsentwürfe für die genannten Gebiete erarbeitet, hieß es weiter. Diese habe Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nun für die abschließende Entscheidung im Stadtrat freigegeben. In Plagwitz/Kleinzschocher ebenso wie in Leutzsch bestehe ein hohe Gefahr, dass die ortsansässige Einwohnerschaft bei Sanierungen von Wohnraum verdrängt werden könnte, hieß es zur Begründung. Hingegen hätten die Untersuchungen für Neulindenau und das Umfeld der Paul-Küstner-Straße ergeben, dass dort nur ein geringes Potenzial für die sogenannte Aufwertung von Wohnhäusern unterstellt werden kann. Deshalb bekomme Neulindenau vorläufig keine solche Satzung.

Fast 4000 Antworten bei Befragungen

In die Prüfungen seien neben Ortsbildanalysen und Statistiken auch Befragungen einbezogen worden. Das Amt für Statistik und Wahlen habe dafür im vergangenen Jahr 14.620 Fragebögen an zufällig ausgewählte Leipzigerinnen und Leipziger in diesen Gebieten verschickt, um anonym Daten über ihre Wohn- und Lebenssituationen zu erheben. Es gab 3949 Rückmeldungen, für die sich die Verwaltung bedanke.

Seit Juli 2020 gelten aufgrund eines Ratsbeschlusses bereits für sechs Gebiete in Leipzig Soziale Erhaltungssatzungen. Davon betroffen sind Bereiche in Lindenau, Alt-Lindenau, an der Eisenbahnstraße, Lene-Voigt-Park, Connewitz und Eutritzsch. Bauliche Änderungen, Umnutzungen und Abrisse müssen dort vorab von der Stadt genehmigt werden. Dazu gibt es ein Erklärvideo unter www.leipzig.de/soziale-erhaltungssatzung.

Von Jens Rometsch