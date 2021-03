Immobilienmarkt in Sachsen - Steigende Mieten, fehlende Mieter: So entwickelt sich der Immobilienmarkt in Leipzig

Die Immobilienmärkte in Dresden und Leipzig spielen verrückt: Die Preise für Mietwohnungen und Häuser steigen, als gebe es kein Morgen. Doch der Zuzug in die großen Städte scheint zum Erliegen zu kommen. Werden die Karten auf Sachsens Immobilienmärkten bald neu gemischt? Und was bedeutet das für die Mieter?