Alles startklar: Im Naunhofer "Familienwohnpark im Sonnenwinkel" beginnen die Arbeiten in diesem Jahr. Auf dem Baufeld an der Erdmannshainer Straße plant Arcadia Wohnbau 67 Doppel- und Reihenhäuser. Wälder und Seen liegen ganz in der Nähe. Quelle: Arcadia