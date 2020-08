Leipzig

Die Interhyp ist Deutschlands Marktführer bei der Vermittlung privater Baufinanzierungen. Sie vergleicht für ihre Kunden dabei Angebote von fast 500 Banken. Der Kauf einer Immobilie in Leipzig lässt sich heute mit etwas kleineren Monatsraten finanzieren als noch vor zehn Jahren. Und schuldenfrei wird man auch schneller, erklärt Niederlassungsleiterin Sandra Schwabe im LVZ-Interview.

Für wen lohnt sich Kaufen in Leipzig gegenüber einem Mieter-Dasein?

Sandra Schwabe: Für viele Menschen, auch in Leipzig. Denn mit den eigenen vier Wänden können sie Vermögen aufbauen und sich fürs Alter absichern. Wer ein geregeltes Einkommen hat und etwas Eigenkapital mitbringt, kann auch heute sehr günstige Finanzierungen erhalten. Ein Beispiel aus unseren Daten: Die durchschnittliche Darlehenshöhe bei unseren Leipziger Kunden beträgt derzeit rund 230.000 Euro. Bei einem Zins von einem Prozent und anfänglich drei Prozent Tilgung betragen die Darlehensraten 9200 Euro im Jahr, also rund 770 Euro im Monat. Das ist auch in etwa die durchschnittliche Monatsrate unserer Kunden.

Monatliche Belastung um 40 Euro gesunken

Gleich ob Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus – die Preise in der Region haben sich seit 2010 verdoppelt. Raten Sie trotzdem zum Kauf?

Tatsächlich sind mit den Kaufpreisen auch die Darlehenshöhen gestiegen. Allerdings ist es so, dass für das heute höhere Darlehen wegen der niedrigen Zinsen eine sogar leicht geringere Darlehensrate fällig wird als vor zehn Jahren. Da lag die Monatsrate in Leipzig im Durchschnitt bei rund 810 Euro. Und das, obwohl die Menschen heute oft eine etwas höhere Tilgungsrate wählen und so schneller schuldenfrei sind.

Gilt noch die Regel von den 20 Prozent Eigenkapital bei einem Kauf?

Ja, als Orientierungsgröße gilt dieser Wert. Aber es ist ein Richtwert. Wer ein gutes Einkommen hat, kann durchaus auch mit weniger Eigenkapital eine gute Finanzierung hinbekommen. Eigenkapital ist aber auch deshalb sinnvoll, weil die Banken bei sehr wenig Eigenkapital höhere Zinsaufschläge verlangen. Auf jeden Fall empfehlen wir, dass die Kaufnebenkosten durch Eigenkapital bezahlt werden sollten.

Wie sichert man sich am besten gegen die Zufälle des Lebens ab?

Zum Beispiel können Sie kostenlose Tilgungswechsel vereinbaren. Das kann sinnvoll sein, wenn etwa ein Partner mal wegen der Kinderbetreuung in Elternzeit geht und zeitweise weniger Geld vorhanden ist. Dann lässt sich die Rate herabsetzen und später wieder heraufsetzen.

Wer sich heute eine Wohnung kauft, kann sich günstige Kreditzinsen über lange Zeiträume sichern und außerdem kostenlose Tilgungswechsel vereinbaren, um für die Zufälle des Lebens gewappnet zu sein. Allerdings haben sich die Preise für Wohneigentum seit 2010 etwa verdoppelt. Quelle: dpa

Eine hohe Tilgungsrate hilft auch?

Aber sicher, denn dann ist am Ende der Zinsbindungsfrist schon viel vom Darlehen abbezahlt. Wie die Zinsen in zehn oder zwanzig Jahren sind, lässt sich kaum abschätzen. Heute sind sie mit unter einem Prozent für zehnjährige Darlehen historisch niedrig. Wir empfehlen, die Zinsen möglichst lange festzuschreiben. Auch für fünfzehnjährige und zwanzigjährige Kredite liegen die Zinsen heute nur bei etwas über einem Prozent pro Jahr. Interhyp befragt monatlich die Zinsexperten von zehn Kreditinstituten. Alle erwarten in den nächsten Monaten ein ähnlich günstiges Niveau. Nur drei von zehn befragten Banken rechnen auf Jahressicht wieder mit leicht steigenden Bauzinsen.

Grenzwert bei 40 Prozent des Nettoeinkommens

Nur 13 Prozent der Leipziger verfügen über Wohneigentum. Warum?

In Städten ist der Anteil generell niedriger als in ländlichen Räumen. Die Gründe sind historisch, in den westlichen Städten Deutschlands sind die Wohneigentumsquoten höher als in den östlichen Bundesländern. Dazu waren viele Wohnungen sanierungsbedürftig, sodass Kaufinteressenten die Kosten scheuten. Wir sehen aber derzeit ein steigendes Interesse an Immobilien auch in Leipzig. Die Nachfrage nach qualitativem und bezahlbarem Eigentum innerhalb der Stadt wächst. Hierzu beraten wir auch gerne im Voraus mit einer Budgetrechnung und beantworten die Frage: Welche Immobilie kann ich mir leisten?

Sandra Schwabe leitet die Leipziger Interhyp-Niederlassung am Brühl 67. Quelle: Interhyp/Annette Hornischer

Gibt es dafür eine Faustformel?

Sie sollten nicht Spitz auf Knopf rechnen, sondern Puffer einkalkulieren. Das gilt sowohl für die Planungskosten der Immobilie als auch für die persönliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Auch mit der neuen Wohnung oder dem neuen Haus soll ja noch genug für ein angenehmes Leben übrig bleiben. Eine Faustformel ist, dass nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für die Darlehensraten und Nebenkosten eingeplant werden sollte. Ich persönlich empfehle lieber einen noch etwas größeren Puffer. Dabei ist jedoch immer die Perspektive des Kunden wichtig: seine Wünsche, seine langfristigen Ziele und seine künftigen finanziellen Möglichkeiten. Wir betrachten jeden Kunden individuell.

Von Jens Rometsch