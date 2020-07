Während sich für Einfamilienhäuser in Leipzig kaum noch bezahlbare Grundstücke finden, legt die Stadt ein neues Konzeptverfahren auf. Bis zu zwölf Flächen sollen in Erbpacht an größere Baugemeinschaften gehen – vielleicht eine Alternative zum Eigenheim?

Auch ein 500 Quadratmeter großes Grundstück in der Braustraße 22 (die Baulücke links) will die Stadt Leipzig nun an private Baugemeinschaften in Erbpacht vergeben. Quelle: Jens Rometsch