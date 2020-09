Conne Island: Das politische und kulturelle Herz in Leipzig-Connewitz

Leipzig

Wer in den vergangenen 30 Jahren über linke Kultur und Politik in Leipzig diskutieren wollte, kam am Conne Island nicht vorbei. Im Zentrum am Südende von Connewitz wurde nicht nur die Geschichte des Stadtteils und das Selbstverständnis entscheidend mitgeprägt. Für viele war und ist das Gelände auch soziales, politisches und kulturelles Herz im Quartier. Im LVZ-Interview spricht Geschäftsführer Hannes Schneider (34) über den eigenen Anspruch, über Veränderungen in der linken Szene in Leipzig, über Gegenwind und Ambivalenzen im politischen Diskurs in Connewitz.

Angenommen, man ist neu in der Stadt: Was ist das Conne Island?

In erster Linie werden wir sicher als Kulturort wahrgenommen. Bei uns finden Konzerte, Clubveranstaltungen und Parties statt. Aber tatsächlich ist das Conne Island viel mehr: Wir sind nicht nur ein subkulturelles, sondern auch ein soziokulturelles Zentrum. Wir haben einen großen Skatepark, vielleicht den langlebigsten Ostdeutschlands, mit einer sehr regen Szene. Neben dem Veranstaltungssaal haben wir ein zweites Gebäude mit Bibliothek, Café und Seminarräumen. Es gibt einen DJ-Proberaum, einen Sportraum und Außenanlagen, ein Open-Air-Kinogelände, einen Spielplatz. Viele denken, wir sind nur ein Jugendzentrum, dabei ist die Spannweite auch der Menschen, die hier regelmäßig herkommen, viel breiter aufgestellt. Vergangenes Jahr hatten wir zum Beispiel auch einen Seniorentreff, der sich bei uns zur Caférunde getroffen hat.

Wie schwer ist es im Generationen-Konflikt die Balance zu wahren, zwischen Jüngeren, die alles in Frage stellen, und Älteren, die Gewohntes verteidigen?

Mein Eindruck ist: Die Generation, die alles über den Haufen werfen will, gibt es in dieser Form gar nicht mehr so stark. Oder sie ist zumindest nicht hier im Conne Island. Viele Dinge werden einfach so gemacht und dabei natürlich auch mal in Frage gestellt. Wir haben Festangestellte, die arbeiten hier länger, als andere alt sind. Da knirscht es auch mal. Aber ein echtes Ziehen zwischen Jüngeren und Älteren, wie es das früher vielfach im Conne Island gab, sehe ich aktuell nicht.

Was ist das Conne Island? Das Conne Island befindet sich am Südzipfel von Connewitz (Koburger Straße 3), auf dem Gelände des früheren Ausfluglokals „Eiskeller“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Restaurant als Jugendclub „ Erich Zeigner“ weitergenutzt. In der turbulenten Wendezeit fanden bereits Konzerte im verwaisten Saal statt. Im März 1991 gründete sich ein Verein, der das Gelände von der Stadt pachtete und daraus ein eigenverantwortliches soziokulturelles Zentrum mit finanzieller Unterstützung der Kommune entwickelte. Der gewählte Name „ Conne Island“ ist an den des Vergnügungsparks „ Coney Island“ im Süden von New York angelehnt.

Wie viele Leute arbeiten im Conne Island?

Wir haben aktuell zwölf Stellen, darunter acht in Vollzeit. Zudem eine FSJ-Stelle und einen Pool an vielleicht 30 Personen, die freiberuflich tätig sind – für Security, Gastronomie, Technik. Dazu kommen 100 bis 150 Leute, die sich ehrenamtlich in verschiedenen Gruppen und Bereichen engagieren.

Wie hart hat Covid-19 den Arbeitsplatz Conne Island getroffen?

Zu Beginn merkten wir natürlich: Das wird ein riesiges Problem, weil nichts mehr stattfinden konnte. Andere hat es aber sicher härter getroffen. Als soziokulturelles Zentrum werden wir von der Stadt gefördert und konnten durch Kurzarbeit erst einmal unsere Stellen sichern. Allerdings: Etwa 80 Prozent unseres Haushaltes erwirtschaften wir sonst selbst, woran aktuell nicht zu denken ist. Leider sind wir bei vielen Corona-Hilfsprogrammen durch das Raster gefallen, als geförderter, gemeinnütziger Verein mit einem sehr hohen Eigenanteil. Was uns im Sommer dennoch geholfen hat, war unser schönes Freigelände, auf dem zumindest im kleinen Rahmen ein paar Veranstaltungen stattfinden konnten.

Wie wird es in den Wintermonaten weitergehen?

Daran arbeiten wir noch. Unser Hygienekonzept sieht Veranstaltungen mit etwa 100 Personen im Saal vor. Inwieweit da Konzerte funktionieren, auch von Stimmung und Ambiente her, bleibt abzuwarten. Das größte Problem bleibt aber, dass eigentlich nichts wirklich geplant werden kann. Das macht es für alle Betroffenen nicht nur finanziell, sondern auch mental so schwierig.

Subkultur-Zentrum Conne Island In den von rechtsextremen Überfällen geprägten 90er-Jahren wurde das Conne Island schnell zum bedeutenden Zentrum und „Safe Place“ für alternative Subkulturen. Verschiedenste Gruppen nutzten das Conne Island als Treffpunkt: Fanzines und Zeitschriften wurden herausgegeben, Initiativen vernetzt, Bündnisse organisiert, auf Entwicklungen in der Stadt mit Positionen reagiert. Nach den anfänglich zentralen Punk- und Hardcore-Konzerten und der Anbindung der Skindhead- und Oi-Szene, entstand später auch eine Verbindung zur politischen Popkultur mit Bands wie den Goldenen Zitronen, Blumfeld, den Sternen oder Tocotronic. Später erweiterte sich das Repertoire des Conne Island auf elektronische Musik und HipHop.

Nächstes Jahr wird das Conne Island 30 Jahre alt. Trügt der Eindruck oder ist Euer „Endzwanziger“ etwas ruhiger geworden?

[lacht] Da gehen die Meinungen wohl ein bisschen auseinander. Wir verstehen uns als linkes Zentrum, wir haben ein Interesse an politischen Diskursen, wollen Debatten anstoßen und auch das eigene Nest, die linke Szene, kritisieren. Daraus entstanden immer wieder Debatten, die für Aufregung gesorgt haben, bei denen auch mal Farbbeutel flogen. Da ging es zum Beispiel um extreme Formen des Veganismus in den Subkulturen oder um eine Deutschquote im Radio, um die deutsche Leitkultur, um Nazis in der Hardcore- und Punk-Szene. Inzwischen mag es etwas ruhiger um uns geworden sein, weil sich die Situation etwas verändern hat.

Inwiefern?

Connewitz war viele Jahren der Ort der linken Szene in Leipzig – vielleicht in ganz Ostdeutschland. Inzwischen gibt es aber im Westen und Osten der Stadt ebenfalls einige linke Projekte und Zentren und für junge Menschen ist das Conne Island wohl nicht mehr unbedingt die erste Anlaufstelle.

Konzert der Goldenen Zitronen im April 2019 im Conne Island. Quelle: André Kempner

Inzwischen seid Ihr für engagierte Bands auch nicht mehr die einzige Adresse in Leipzig. Ist die wachsende Konkurrenz Fluch oder Segen?

Eher Segen. Ich glaube die meisten Leute im Conne Island sehen es positiv, dass es heute viel mehr Orte für linke Kultur in Leipzig gibt. Besonders spannend war in diesem Prozess die Phase, als das Schauspielhaus unter Sebastian Hartmann Konzerte mit Künstlern veranstaltete, um die wir uns auch bemüht hatten. Letztlich war es aber cool, dass die Veranstaltungen überhaupt in Leipzig stattfanden. Wir verstehen andere Orten nicht als Konkurrenz, ganz im Gegenteil: Wir wollen ja, dass Leute selbst Läden und Kulturstätten eröffnen.

Für politische Debatten ist das Conne Island ebenso ein wichtiges Plenum in der Stadt. Inzwischen kommen linke Impulse auch aus anderen Stadtteilen.

Ich denke, das Conne Island wird auch heute noch als linkes Zentrum wahrgenommen, aber die Positionen haben sich in der Stadt mehr fragmentiert. Früher stand die Szene hier vielleicht ein bisschen mehr zusammen, hatte ähnliche Positionen. Damals fetzte man sich eher bundesweit mit Szenen in anderen Städten – beispielsweise über den Umgang der Linken mit Israel und Antisemitismus.

Aufsehen erregte zuletzt beispielsweise Eure Stellungnahme zum Umgang mit sexueller Gewalt und Geflüchteten im Clubkontext.

Das war tatsächlich eine sehr heiße Auseinandersetzung. Es gab nach unserem Statement viele Reaktionen und Auseinandersetzungen, unter anderem ein bundesweites Treffen von linken Klubs und alternativen Jugendzentren, wo sehr gut diskutiert wurde. Allerdings mussten wir alle feststellen, dass dieses Thema öffentlich schwer zu verhandeln ist. Letztlich ist der Diskurs deshalb hängen geblieben und liegt leider weiter brach. Trotzdem bleibt unser Anspruch generell, solche Debatten auch künftig anzuschieben und gesellschaftspolitisch relevant zu bleiben. Für viele Leute hier ist genau dieser Aspekt am Conne Island sehr wichtig und sie fordern das ein: Wir müssen wieder mehr politisch arbeiten! Dem steht manchmal allerdings auch die Organisation des Eigenbetriebs Conne Island gegenüber. Die Zeit ist begrenzt, und es müssen Prioritäten gesetzt werden.

Ist es heute im Conne Island schwerer geworden, zusammen eine eindeutige Position zu finden?

Auf jeden Fall. In den letzten Jahren gab es immer mal sehr haarige und am Ende leider wenig produktive Debatten, die mit einer fehlenden gemeinsamen Position abbrachen. Als sicher bekanntestes Beispiel fällt mir da die Diskussion um einen Vortrag im Rahmen der Reihe „70 Jahre Israel“ vor zwei Jahren ein. Gestritten wurde damals nicht um den Inhalt des Vortrages oder der Reihe, sondern um die polemischen und überzogenen Aussagen eines Referenten etwa zur #MeToo-Debatte. Wir konnten auch im Nachgang als Conne Island keine eindeutige Positionierung finden. Es gab letztlich ein Statement, über das wir wochenlang verhandelt hatten, das aber eigentlich nichts mehr aussagte.

Zum Teil gab es nach den genannten Debatten heftige Angriffe aus der Szene, sogar einen Boykottaufruf. Hat Euch das überrascht?

Die Vehemenz und auch Form der Kritik, fand ich persönlich schon überraschend. Es gab sicher auch in der Vergangenheit immer mal heftige Auseinandersetzungen um das Conne Island. Dass sich aber sogar bundesweite Medien auf uns stürzten, war etwas Neues. Den Boykottaufruf haben wir allerdings nie wirklich ernst genommen, weil er sich aufgrund seiner dumpfen antisemitischen Position so sehr selbst disqualifizierte, dass auch unsere ärgsten Kritiker sagten: Mit denen wollen wir noch weniger zu tun haben.

Eingang zum Veranstaltungssaal. (Archivfoto) Quelle: André Kempner

Der Stadtteil verändert sich, heute vielleicht sogar geräuschvoller als in den 1990er-Jahren. Wie steht Ihr dazu?

Wenn ich heute die Wolfgang-Heinze-Straße hinunter laufe und mich erinnere, wie es vor drei Jahren dort noch aussah, mit den großen Grünflächen, dann nehme ich die Veränderungen natürlich wahr. Dennoch sehe ich die aktuelle Gentrifizierungsdebatte im Stadtteil auch kritisch. Zum einen, weil manche, die jetzt Verdrängung bemängeln, gern ihre eigene Rolle innerhalb der Aufwertungsdynamik vergessen. Zudem ist mein Eindruck nicht, dass die Aufwertung in Connewitz im Vergleich zu anderen Stadtteilen besonders krass wäre. Wobei natürlich die Preisentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in der ganzen Stadt ein absurdes Ausmaß angenommen haben. Die Art und Weise, wie manche allerdings jetzt darauf reagieren, sollte man kritisch hinterfragen. Diese „Kiez-Mentalität“ von einigen, die meinen, sie seien jetzt die Connewitzer, kann ich nicht nachvollziehen. Die gehen nicht nur verbal auf Leute los und behaupten: Ihr gehört hier nicht her! Wer damit in Kauf nimmt Menschen zu verletzten, disqualifiziert sich vollkommen.

Was hätte anders laufen sollen?

Die ganze Stadtteilentwicklung wurde leider verpennt, auch von uns als Conne Island. Man hätte vor 15 Jahren Stadtteilpolitik machen müssen und überlegen sollen, was mit den verblieben Freiflächen passieren könnte. Das ist leider nicht passiert. Jetzt allerdings eine derartige Symbolpolitik zu betreiben und gegen „die Bösen“ vorzugehen oder sich auf sanierte Häuser zu stürzen, weil die zufällig gegenüber des Lieblings-Spätis sind, der übrigens zuvor auch einen anderen Laden ersetzt hat – diese Ambivalenz zu sehen, täte dem einen oder anderen Connewitzer ganz gut.

Wie sieht das Conne Island in fünf Jahren aus?

Hoffentlich nicht so wie heute. Das macht uns aus, dass Dinge sich auch verändern. Wir treffen uns jedes Jahr auf zwei großen Klausurtagungen und fragen uns: Wo wollen wir eigentlich hin? Aktuell soll etwa die Größe und der Umfang unseres Kulturprogramms und damit auch die eigene Professionalisierung diskutiert werden. Aber auch auf dem Gelände wird immer etwas gebaut und verändert. Wir wollten nie ein Ort werden, in dem immer das Gleiche passiert.

Von Matthias Puppe