Leipzig

Es sind zwei markante, in vielerlei Hinsicht herausragende Gebäude, in denen gläubige Connewitzer an Sonn- und Feiertage ihre Gebete zum Himmel richten. Da wäre zum einen die Heimstatt der rund 2700 evangelisch-lutherischen Christen. Die Paul-Gerhardt-Kirche in der Selneckerstraße, eine Saalkirche im Stil der Neorenaissance, erbaut zwischen 1896 und 1900, ist mit ihrem 60 Meter hohen Turm eine städtebauliche Dominante. Ebenso imposant: das benachbarte Paul-Gerhardt-Haus, das ein Vierteljahrhundert später errichtet wurde und mit mächtigen Staffelgiebeln gleichfalls signalisiert: „Seht her, wir sind da!“ Einen 150 Quadratmeter großen Saal mit Empore und Bühne hat in Leipzig wahrlich nicht jedes Gemeindehaus zu bieten. An den Pfeilern im Inneren fällt der Art-déco-Schmuck auf – Ausdruck des architektonischen Zeitgeistes Mitte/Ende der 1920er-Jahre.

Die Art-déco-Kirche St. Bonifatius. Sie ist samstags und sonntags, jeweils von 15 bis 17 Uhr, geöffnet. Quelle: André Kempner

Anzeige

Die Papst-Treuen buken die kleineren Brötchen

Womit der Bogen geschlagen wäre zu den römischen Katholiken. Äußerlich eher unscheinbar kommt St. Bonifatius am südlichen Ende der Biedermannstraße daher. Das Sakralgebäude aus den Jahren 1929/1930 bildet mit dem angrenzenden St. Elisabeth-Krankenhaus ein einheitliches Ensemble. Aber Achtung: Die Rundkirche gilt als ein Gesamtkunstwerk im Stil des Art déco, präsentiert sich seit der Innensanierung Anfang des neuen Jahrtausends als ein Raum, in dem Kontemplation und Besinnung nicht schwer fallen. Dafür sorgt auch das Farb- und Lichtkonzept. Den laut Experten bedeutendsten Kirchenbau der Zwischenkriegszeit in Sachsen beschloss der Katholische Kaufmännische Verein zum Gedächtnis der im Ersten Weltkrieg gefallenen 1500 katholischen Kaufleute. Die Turmhöhe fällt mit 27,50 Metern recht bescheiden aus. Die Papst-Treuen in jenen Breiten, in der die Reformation ihren Ursprung nahm, buken schon immer die etwas kleineren Brötchen.

„Hier musst du immer alle Türen abschließen“

Heute gehören der Pfarrei St. Bonifatius Leipzig-Süd, so der offizielle Name seit 2019, zwar knapp 6000 Seelen an. Doch die Zahl täuscht. In Connewitz selber gibt es nur rund 1100 römisch-katholische Steuerzahler. Das sind sechs Prozent der dortigen Bevölkerung. Die übrigen Schäfchen verteilen sich auf die Südvorstadt, auf Lößnig, Marienbrunn, Dölitz-Dösen, Markkleeberg, Böhlen, Zwenkau und Pegau. So ist das in der Diaspora. Da sind Pfarrer wie Christoph Baumgarten, der leitende katholische Geistliche von St. Bonifatius Leipzig-Süd, mitunter Stunden unterwegs, um von A nach B zu kommen. Wobei der 55-Jährige schon deshalb etwas länger braucht, weil er als passionierter Radfahrer meistens mit dem Drahtesel unterwegs ist. Baumgarten ist gebürtiger Connewitzer, erblickte im „Eli“ das Licht der Welt, wuchs in der Südvorstadt auf, machte in Gohlis sein Abitur und landete nach der Priesterweihe am Vorabend zur deutschen Währungsunion als junger Kaplan erst einmal in Zwickau. Später ging es nach Chemnitz, Leipzig-Reudnitz und Gera. Bevor er vor einem Jahr zurück in seine Heimatstadt wechselte, war Baumgarten Pfarrer in Dresden. „Das erste, was ich in Connewitz zu lernen hatte: Hier musst du immer alle Türen abschließen. Das kannte ich bislang so nicht.“ Erst vor wenigen Tagen drangen Einbrecher mal wieder in die Kirche ein. Ein Opferstock wurde aufgebrochen, ein bisschen Hartgeld geklaut. „Vermutlich Beschaffungskriminalität“, sagt Baumgarten.

„Wir sind mittendrin“

Ein Satz, der nicht vorwurfsvoll klingt. Der Pfarrer weiß um die Klientel und die Probleme im Viertel. Wer Connewitz wegen der linksautonomen bis linksextremistischen Szene verteufele, „tut dem Stadtteil unrecht, denn er nimmt die große Mehrheit, die zur Durchsetzung ihrer Interessen auf Gewalt verzichtet, in Sippenhaft“. Zu den vielen Initiativen und Institutionen, die für einen friedlichen Umgang stehen, gehöre auch seine Gemeinde, die zu 75 Prozent aus 20- bis 59-Jährigen bestehe und damit so jung sei wie Connewitz. „Wir sind mittendrin“, so Baumgarten. „Und wir erreichen mit unseren Angeboten hier und da auch Leute, die keine gläubigen Christen sind.“ Kirche wolle ein Ort sein, „an dem Menschen aus unterschiedlichen Erfahrungswelten miteinander umgehen lernen und ihr Zusammenleben gestalten können“, lautet das Credo des Geistlichen. Das Gemeindehaus an der Prinz-Eugen-Straße samt schönem Garten und noch schönerem Spielplatz sind Anlaufpunkte für jedermann. Zu den Gästen im Pfarrheim gehörten beispielsweise der Eine-Welt-Verein oder die Anonymen Alkoholiker, erläutert Baumgarten. Wer Austausch und Beschäftigung sucht, sei donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr im Kreativcafé willkommen. „Die Tür steht allen offen.“

Belagerungszustände nerven

Kontakte zur autonomen Szene unterhält der Pfarrer nicht. Er würde sich, sollte er gefragt werden, „vermittelnden Gesprächen auf Augenhöhe“ aber nicht verschließen. Belagerungszustände wie bei den jüngsten Krawallen, als Heerscharen von Bereitschaftspolizisten rund um St. Bonifatius aufgefahren waren, weil die Lage zu eskalieren drohte, brauche schließlich kein Mensch. Auch in der Pfarrei gebe es Frauen und Männer, die Sympathie für linke Themen haben, „doch die Art und Weise, wie die Autonomen versuchen, die Polizei aus Connewitz zu vertreiben, die heißt bei uns niemand gut. Frau Nagel spricht bei Weitem nicht für alle. 70 Prozent haben sie nicht gewählt“, betont Baumgarten.

Christian Tröger ist der Kirchenvorstandsvorsitzende der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde im Leipziger Süden. Quelle: André Kempner

„Wir möchten in unseren Stadtteil hineinwirken“

Das Trachten nach innerstädtischem Frieden und sozialer Gerechtigkeit bewegt auch die Schwestern und Brüder der evangelisch-lutherischen Konfession. Die Connewitzer Protestanten von der Paul-Gerhardt-Kirche, schon eine Weile mit der Lößniger Gemeinde verbunden, bilden seit Beginn des Jahres zusammen mit den Gläubigen aus Petri, Bethlehem und Marienbrunn offiziell die Kirchgemeinde im Leipziger Süden. Auf der nagelneuen Website der nagelneuen Struktur steht Weiß auf Türkis: „Zum Christsein gehört Weltverantwortung dazu. So möchten wir mit verschiedenen Projekten und Aktionen in unseren Stadtteil hineinwirken.“ Auch Christian Tröger, der Kirchenvorstandsvorsitzende der gerade aus der Taufe gehobenen Süd-Gemeinde, mag es nicht, wenn Connewitz immer nur als Synonym für Anschläge und Straßenschlachten herhalten muss. „Wir sind eine offene, vielfältige und lebendige Gemeinde in einem offenen, vielfältigen und lebendigen Stadtteil“, sagt der 51-Jährige. Und diesen Stadtteil erlebe er auch „als grundsätzlich friedlich“.

„Es gibt lediglich einen kleinen, nicht erreichbaren Kern“

Sein Pfarrer Christoph Reichl hatte es unlängst in einem Zeitungsinterview so formuliert: In Connewitz gebe es keinen linksextremen Untergrund, der das Viertel in Geiselhaft hält, „lediglich einen kleinen, nicht erreichbaren Kern“, der im Grunde nur auf Randale aus sei. Dass Kirche bei politischer Schieflage ihre Stimme erhebt, ergibt sich für Kirchenvorstandschef Tröger „aus den zentralen christlichen Geboten der Nächstenliebe und der Bewahrung der Schöpfung“. Insbesondere, wo die Menschenwürde nicht gewahrt werde, „dürfen wir nicht schweigen“, betont der Richter am Sozialgericht.

Das Straßenfest ist fast schon legendär

Einen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben im Kiez leisten die Paul-Gerhardt-Protestanten mit ihrem offenen Begegnungsort „Kirschgarten“ und dem fast schon legendären Connewitzer Straßenfest. Die Party in der Selneckerstraße, die für gewöhnlich im Mai stattfindet, ist das Ergebnis ökumenischer Eintracht. Lutheraner Tröger und Katholik Baumgarten sprechen von „vertrauensvoller Zusammenarbeit“, auch über die Fest-Vorbereitungen hinaus. In diesem Jahr musste die Sause wegen Corona abgesagt werden. Dabei hätte das Thema nach der zuletzt aufgeheizten Atmosphäre und den vielen Negativschlagzeilen den Stoff für eine schöne Geschichte hergegeben: „Brücken bauen“. Neuer Versuch im Mai 2021. Die linke Kulturszene ist dann auch wieder mit dabei.

Von Dominic Welters