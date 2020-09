Leipzig

Gebratener Käse. Frau Krauses Klassiker steht nach wie vor auf der Speisekarte. Und jetzt macht Peter König einen Fehler, als er erklärt, was das ist: „Edamer, doppelt paniert – sonst läuft der Käse weg.“ Hannelore Krause legt eine gehörige Portion Spott in ihre Stimme: „So ein Bursche“, wettert sie. „Das verraten wir doch nicht! Es ist ein Betriebsgeheimnis.“

Als sie ihr Gasthaus „ Marienburg“ 1999 ihrem Nachfolger übergab, ja, da gab es das geheime Rezept samt Soße dazu. Drei Jahre später wurde Sascha Pahnke in die Zubereitung des Gerichts eingeweiht: Er ist seither Frau Krauses Nach-Nachfolger. 2004 stieg noch Peter König als Kompagnon ein. Stammgast war der Bursche schon seit 1987 gewesen. „Die beiden sind mir sehr sympathisch“, sagt Frau Krause. „Auch ihren Vorgänger mochte ich. Meine zwei Töchter haben damals gelästert: Wie viele Adoptivbrüder kriegen wir noch?“

Anzeige

Keine Kneipe, nein: eine Gaststätte

Sie ist eben „Mutter Krause“ – im Grunde war sie es in den 80ern und 90ern fürs ganze Viertel. „Niemand sagte: Lass uns in der Marienburg treffen“, erinnert sich König. „Es hieß: Komm, wir gehen zu Mutter Krause.“ Die Gaststätte „Mutter Krause“ zu nennen, war denn auch 1999 die erste Idee des neuen Chefs. „Aber das war mir zu persönlich“, sagt Frau Krause. Mit der Überschrift „Frau Krause“ hingegen kann sie leben: „Wenn sie es nun mal so wollen“, stellt sie gutmütig fest.

Weitere LVZ+ Artikel

In den ersten Jahren brachte sie weiterhin ihre frische Minze aus dem eigenen Garten für den Tee vorbei. „Das verfolgt uns bis heute“, sagt König und lacht. „Pfefferminztee aus dem Beutel?“, klagen manche Gäste. „Das hätte es bei Frau Krause nicht gegeben.“ Die Marienburg sei ja auch keine „Kneipe“ gewesen, „sondern eine Gaststätte“, darauf besteht die damalige Wirtin. „Ich konnte es nie leiden, wenn jemand dieses Wort benutzt hat.“ Allenfalls in dem Sinn, in dem Peter Alexander über „die kleine Kneipe in unserer Straße“ sang.

Frau Krause in der „Frau Krause“: Hannelore Krause mit den heutigen Wirten Peter König (links) und Sascha Pahnke. Quelle: Andre Kempner

Heute darf man „Kneipe“ sagen, den 53-jährigen Peter König und den 49 Jahre alten Sascha Pahnke stört das nicht. Neben gebratenem Käse, Bauernfrühstück, Schnitzel und einem gewissen DDR-Charme, der die Zeit überdauert hat, dürfte ihr Name – „Frau Krause“ – einer der Gründe dafür sein, dass das Gasthaus noch immer einen besonderen Status in Connewitz besitzt. „Szene-Lokal“ – König spricht das Wort mit einer gewissen Geringschätzung aus. Auch Pahnke findet: „Eigentlich sind wir noch immer eine Wohngebietsgaststätte.“ Nur eben in einem besonderen Wohngebiet.

Ab 1987 kamen die Bunten in die Marienburg

Frau Krause – also: die leibhaftige – lebt in Connewitz, seit ihre Eltern 1951 aus Meißen herzogen. Ihr Vater Helmut Paul, geprüfter Kochmeister, übernahm damals die Marienburg. Die Familie mit den vier Kindern wohnte darüber im selben Haus. Schon während ihrer Lehre zur Buchhalterin half sie parallel im Lokal mit, „sonst hätte meine Mutter Kostgeld verlangt“. 1977 übernahm sie das Geschäft ganz. Gelegentlich musste sie im Rathaus vorstellig werden, wenn mal wieder die Sperrstunde nicht eingehalten worden war, erinnert sie sich. Die Gäste seien vor allem Arbeiter und Handwerker gewesen, aber auch Offiziere aus einer sowjetischen Kommandantur die Straße runter. Ab ungefähr 1987 kehrten zudem „die Bunten“ bei ihr ein, wie Frau Krause sie wegen ihrer gefärbten Haare nannte. Auf Kritik der Alteingesessenen entgegnete sie: „Das sind Gäste. Solange sie sich benehmen, können sie bleiben.“

Heute hingegen wundert sich Frau Krause. Die Eingangstür ist mit Aufklebern übersät. Gekritzel auf der Toilette und am Heizkörper. Das nach ihr benannte Lokal werde ja immer mal wieder als Wohnzimmer der Connewitzer bezeichnet, weiß sie, „aber wenn das ihr Wohnzimmer ist, möchte ich nicht wissen, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Ich mag Connewitz und möchte hier nicht weg“, sagt Frau Krause. Doch ebenso wenig wie manche Schriftzüge könne sie die Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen und Monate in den Straßen des Stadtteils verstehen. Von „Schnutebrettern“ spricht sie und meint damit nicht die Corona-Schutzmasken, sondern die Schals, mit denen sich manche Randalierer vermummen. „Wir wollen keine Bullen, fordern sie, aber für wen sprechen die da? Gehört Connewitz jetzt ihnen?“

Graffiti und Aufkleber am Eingang: Sie gehören zum Connewitzer Kiezflair – aber die frühere Wirtin wundert sich. Quelle: André Kempner

„Huddeleien gab es hier früher auch“, sagt Frau Krause. „Aber sie sind nicht so aus dem Ruder gelaufen wie heute.“ Die jetzigen beiden Wirte schätzen das allerdings anders ein. „Ich habe die Kämpfe Anfang der 90er als härter empfunden“, sagt Pahnke. Damals überfielen immer wieder Nazis das Viertel. „Wenn aber heute eine Feuerwerksrakete auf einen Balkon fliegt, hört’s auch bei mir auf.“ Er befürchtet, dass die Krawalle vielleicht vernebeln, dass sich Connewitz tatsächlich nicht unbedingt zum Besseren verändere. Wenn die Mieten schnell steigen, werden Menschen verdrängt. „Das zerstört die Bevölkerungsstruktur“, glaubt auch König. Das Lokal steht selbst in der Bredouille. In einer Zwangsversteigerung hat 2014 ein Investor das Haus erstanden. Baulich ist seither nichts passiert, „aber unsere Pacht hat sich in sechs Jahren mehr als verdreifacht,“ klagt der Wirt.

Eine weitere Mieterhöhung wäre wohl das Ende des Lokals

Am Tresen liegen uralte Bierdeckel. „Sie gehören Stammgästen, die wert darauf legen, ihr Bier nur darauf serviert zu kriegen“, erklärt König. Und während er Frau Krause eine rote Fassbrause bringt, erzählt er ihr, dass sich ein Gast noch immer sein Bier aufwärmen lasse – wie zu ihrer Zeit. Matetee-Limo oder Latte Macchiato stehen hingegen nicht auf der Karte. Filmemacher Andreas Dresen und der französische Regisseur Olivier Assayas haben die besondere Atmosphäre ebenso mit ihren Kameras eingefangen, wie immer mal wieder das „Soko Leipzig“-TV-Team hier dreht. Auf Königs T-Shirt steht „Bierausgeber seit 1903“: „Schon damals gab es hier einen Ausschank“, erläutert er. „Wir möchten das Erbe pflegen.“ Aber wenn der Eigentümer in zwei Jahren die nächste rechtliche Möglichkeit zur Mieterhöhung ausnutze, „dann können wir das nicht mehr“.

Ein gewisser DDR-Charme und Trikots von Roter Stern Leipzig: Immer wieder haben Regisseure wie Andreas Dresen oder Olivier Assayas die besondere Atmosphäre für ihre Filme genutzt. Quelle: André Kempner

Es ist nicht die erste Krise der Gaststätte. 1999 hörte Frau Krause auch aus dem Grund auf, dass ihr Laden längst nicht mehr so brummte wie zu DDR-Zeiten. Sie war 60, als sie in Rente ging, bestätigt sie, aber sie zu fragen, wie alt sie heute ist? „Das gehört sich nicht“, antwortet sie. Man darf die Herzlichkeit, die sie ausstrahlt, nicht mit Prinzipienlosigkeit verwechseln, ganz im Gegenteil. 22 Jahre lang war Frau Krause die Chefin hinter dem Tresen. Einmal musste ein Gast gehen, durch dessen Jacke eine Ratte kletterte, weil Tiere im Gasthaus nun mal verboten waren. Da fragte er kleinlaut: „Darf ich ohne Ratte wiederkommen?“ Na klar, durfte er.

Die Westverwandtschaft ist hellauf begeistert

Sie pflegt das selten gewordene freundschaftliche Siezen. Ihre „Adoptivsöhne“ König und Pahnke umarmt sie zum Abschied, aber nie würde sie „du“ zu den beiden sagen. Bis heute ist sie eine Respektsperson unter den alteingesessenen Connewitzern. Vor fünf Jahren brachte eine Satire-Partei im Stadtrat den Antrag ein, die Simildenstraße teilweise in „Frau Krause ihre Straße“ umzubenennen. Der Idee konnte sie aber nichts abgewinnen. „Meine Hauptsorge war: Man muss tot sein. Das habe ich noch nicht vor.“

Kürzlich besuchte eine ihrer vier Enkelinnen mit Freund und dessen Eltern Frau Krause. „Aus dem Westen“, erzählt sie. „Oma, wir wollen in dein Lokal gehen“, bat die 22-Jährige. „Da habe ich mich zuerst ein bisschen geschämt.“ Doch die Westverwandtschaft war hellauf begeistert. Später, bevor die Enkelin und der Freund in Frau Krauses Wohnung übernachteten, erklärten sie den Eltern genau den Weg zu ihrem Hotel in der Stadt. Doch so schnell kamen die dort nicht an. Der Freund las Frau Krause die Handy-Nachricht seiner Eltern vor: „Wir wollten den gebratenen Käse probieren. Schmeckt klasse!“

Von Mathias Wöbking