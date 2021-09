Leipzig

Das demokratische Gefühl ist auch eine Frage der Mode. Der angemessenen Kleidung nämlich. Vor 1990 hatte es zudem etwas mit der Tageszeit zu tun, doch dazu später. Denn ein demokratisches Gefühl stellt sich ein, wenn Menschen wählen gehen. An einem Sonntag. Der Kirchgang wird kaum noch gepflegt, der Glauben an die Versprechen einer höheren Instanz aber ist geblieben. An Repräsentanten, wie man sagt. Für die entsprechend repräsentative Kleidung gibt es den Begriff Sonntagsstaat. Und der passt ja auch zur repräsentativen Demokratie. Die Abwahl dieses Rituals heißt: Briefwahl.

Die Anzahl der Anträge dafür ist in die Höhe geschnellt. Ein bisschen könnte das an der wahlplakativen Aufforderung der Grünen liegen: „Briefwahl jetzt!“ Da wäre die Entscheidung für den Postweg schon eine Entscheidung für die Partei. Zum anderen: „Die Briefwahl ist insbesondere in Pandemiezeiten ein wichtiges Instrument, um eine hohe Wahlbeteiligung zu ermöglichen“, sagt Bundeswahlleiter Georg Thiel. Ohnehin haben die Lockdown-Monate vom Kollektivgedanken entwöhnt, der im Sonntagsspaziergang zum Wahllokal Ausdruck fand.

Erststimme, Zweitstimme, wessen Lied soll gesungen werden?

Dass diese Lokale gern in den Klassenräumen der nächstgelegenen Schule eingerichtet werden, ermöglicht Zeitreisen, die nicht immer angenehm sind, zumal einem spätestens beim Ausfalten des Stimmzettels wieder einfällt, dass man sich diesmal besser vorbereiten, nämlich informieren wollte, wer doch gleich die Leute sind, die da auf der Liste stehen. Und wofür. Erststimme, Zweitstimme, wessen Lied soll gesungen werden?

Lange war Home-Abstimmung eine Notlösung. Letztes Mittel für jene, die am entscheidenden Tag nicht am Wohnort weilen oder das Haus verlassen können. Die im Kleingarten zu schaffen haben oder sich sonntags lieber von der inneren Uhr wecken lassen als vom Staat. In der DDR, wo das Wählen von den Wählenden auch „Falten gehen“ genannt wurde, weil es ein Kreuz war mit der tatsächlichen Freiheit, stand der brave Bürger beizeiten an der Urne. Als suspekt galt, wer die Wahlkabine betrat – was hat er zu verbergen? Und wer zu spät kam.

Der Feind saß in der Wahlkabine

Wer erst nach dem Mittagessen aufbrach, machte sich staatsfeindlicher Zögerlichkeit verdächtig und musste mit „Wahlschleppern“ rechnen. Die zogen von Tür zu Tür, um an die Freiwilligkeit der Stimmabgabe zu erinnern. Aus diesem Grund wurde schon die Uhrzeit des Urnengangs – ein wirklich seltsames Wort – als Statement gedeutet. Und die Sorgfalt bei der Wahl der Kleidung natürlich auch.

„Wir kommen nicht umhin, uns in unserer Kleidung auszudrücken“, sagt die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Vinken. Die Kunst des Anziehens liege nicht darin, im gebügelten Anzug zu Hause sitzen. Sie zum Beispiel habe im Homeoffice „von Kopf bis Fuß“ Kaschmir getragen, sagte Vinken dem Onlinemagazin jetzt.de. Doch habe man „eine andere Einstellung zu Leben und Arbeit, wenn man jederzeit unter Leute gehen kann“.

Welche Wahl trifft jemand, der im Bademantel mit Nugat-Ketchup-Flecken an einem seit Wochen überkrümelten Küchentisch die Briefwahlunterlagen vor sich ausbreitet? Wünscht er sich jemanden, der mal ordentlich aufräumt?

Simulation eines Kollektivgefühls

Zur Aufrechterhaltung oder auch nur Simulation eines Kollektivgefühls gehört es, sich bei der Ausübung der Demokratie sehen lassen zu können. Auch deshalb wird die Homeoffice-Uniform gegen die Ausgehkollektion getauscht, sieht man Nachbar und Nachbarin als Bürger und Bürgerin verkleidet durchs Viertel spazieren. Es muss ja nicht gleich das Kleine Schwarz-Rot-Goldene sein.

Am Abend dann schließt sich der Kreis, wenn 18 Uhr die ersten Prognosen, Hochrechnungen und Analysen kommen. Da ist es dann besser, wieder in Jogginghose und Kaschmir zu wechseln, Chips bereitzustellen und „ein Glas Champagner zu öffnen“ (Edmund Stoiber). Und dafür muss man nicht mal gewählt haben. Wie jener Nichtwähler (Name der Redaktion bekannt), der 2017 vor seinem Wahllokal herumstand, um gesehen zu werden. Damit niemand denkt, er sei zu faul gewesen, hinzugehen. Dabei trug er seinen Sonntagsstaat.

Von Janina Fleischer