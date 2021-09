SPD-Frau Sthamer will junge Politik in den Bundestag bringen

Leipzig

Mit dem Rucksack ist sie nach dem Studium durch Indien, die Mongolei, Marokko, Äthiopien oder Armenien gereist, um die dort lebenden Menschen kennenzulernen. „Ich bin neugierig und ein sehr offener Mensch“, sagt Nadja Sthamer (31), die im Wahlkreis Süd für die Leipziger SPD in den Bundestag einziehen will. Diese Neugier, die Bereitschaft, sich offen und auf Augenhöhe auf Menschen und ihre Geschichten einzulassen, überträgt sie auf die Politik. Zu den Jusos und der SPD ist Sthamer, die im sächsischen Vogtland geboren wurde, über die politische Hochschularbeit gekommen. Seit 2008 lebt sie in Leipzig, hat hier an der Universität ihr Studium in Politikwissenschaft sowie Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Politik und Religion in internationalen Beziehungen gemeistert. „Das Menschenbild der Sozialdemokratie, das vom Solidarprinzip ausgeht, finde ich sehr wertvoll“, sagt die junge Mutter, die zwei kleine Kinder hat. Familienpolitik, auf die sie sich konzentrieren will, sei ihr dabei sehr wichtig. Dabei will sie beispielsweise für eine Kindergrundsicherung kämpfen.

Auf ihren Plakaten steht, dass sie sich vor allem für junge Politik einsetzen will. Gerade junge Menschen müssten zwischen Schulabschluss und Familiengründung viele Entscheidungen treffen, die das gesamte spätere Leben beeinflussen. „Da müssen wir jungen Leute selbst mehr beteiligt sein, unsere Perspektive in die Parlamente einbringen können“, sagt sie. „Mir haben allerdings auch Seniorinnen am Moritzhof gesagt, dass endlich frischer Wind in die Politik muss. Das fand ich sehr bereichernd. Ich bin ein positiver Mensch und packe gerne an“.

„Recht auf Wohnen“ ins Grundgesetz

Ein Stichwort sei für sie dabei bezahlbarer Wohnraum. „Das betrifft alle – egal, ob ich in Grünau oder Stötteritz mit den Menschen spreche.“ So müsse das “Recht auf Wohnen” im Grundgesetz verankert, die stetig steigende Belastung der Geldbeutel durch ein Mietmoratorium gestoppt, den Spekulationen mit dem Boden Einhalt geboten werden. Zu lösen sei die Wohnungsknappheit nur durch Neubau vieler Wohnungen – vor allem im sozialen Bereich. Konzeptvergabe, wie in Leipzig praktiziert, sei ebenfalls ein „wunderbares Instrument“.

Mensch in den Mittelpunkt der Pflege

Das Thema Pflege beschäftigt die junge Mutter ebenfalls schon länger. Dabei geht es ihr um eine bessere Bezahlung für Menschen, die diesen anstrengenden Job ausüben. Die Pflegeeinrichtungen brauchen ihrer Ansicht nach insgesamt mehr Personal, um die Beschäftigen zu entlasten und eine bessere Planbarkeit zu erreichen. „Das bedeutet nicht nur weniger Bürokratie für die Fachkräfte, sondern auch den Mensch statt der Gewinnmaximierung wieder in den Mittelpunkt der Pflege zu stellen“, so die junge Sozialdemokratin, die für Solidarität statt Egoismus streitet.

Von Mathias Orbeck