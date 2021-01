Leipzig

Wo gilt der 15-Kilometer-Radius, wann greift die Ausgangssperre, welche Geschäfte haben geöffnet? Die Corona-Regeln in Sachsen sind für viele Menschen schon schwer zu verstehen. Komplett unübersichtlich wird es, wenn die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen überschritten wird. Was gilt denn nun? Die LVZ hat die Regelungen der drei Bundesländern miteinander verglichen und listet auf, was zu beachten ist. Skilaufen in Thüringen ist beispielsweise möglich, allerdings gilt das nicht für Menschen aus Sachsen. Der 15-Kilometer-Radius in Sachsen-Anhalt wird dagegen schnell zum Flickenteppich. Klar ist: In Sachsen gibt es auch weiterhin die strengsten Ausgangsbeschränkungen. In allen drei Ländern gelten von Ende Januar an neue Corona-Schutzverordnungen.

Ab wann gelten die neuen Corona-Schutzverordnungen?

Sachsen: ab 28. Januar 2021

Sachsen-Anhalt: ab 25. Januar 2021

Thüringen: ab 26. Januar 2021

Zu welchen Uhrzeiten gelten Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren ?

Sachsen: In Sachsen gelten von 6 bis 22 Uhr eine Ausgangsbeschränkung und von 22 bis 6 Uhr eine Ausgangssperre. Die Unterkunft darf in beiden Zeitfenstern nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Nachts gelten deutlich weniger Ausnahmen. Bisher mögliche Lockerungsmöglichkeiten der Landkreise bei sinkenden Inzidenzzahlen sollen mit der neuen Verordnung gestrichen werden.

Sachsen-Anhalt: Im Flächenland der „Frühaufsteher“ gibt es solche Ausgangsbeschränkungen wie in Sachsen nicht. Die Landkreise haben allerdings die Möglichkeit, bei einer Inzidenz von 200 und mehr selbst solche Einschränkungen zu erlassen.

Thüringen: Im benachbarten Freistaat gilt zwischen 22 und 5 Uhr ebenfalls eine Ausgangsbeschränkung. In dieser Zeit darf die Wohnung nur mit einem triftigen Grund verlassen werden. Eine Ausweitung dieser Regel ist derzeit nicht vorgesehen.

Wie wird die Regelung zum 15-Kilometer-Radius umgesetzt?

Sachsen: Unabhängig jeglicher Inzidenzwerte gilt in Sachsen ein Sperrkreis für das Ausüben von Sport und Bewegung sowie für das Einkaufen. Triftige Gründe ihn zu durchbrechen gibt es nicht. Gemessen wird der 15-Kilometer-Radius an der Unterkunft, beim Einkaufen wahlweise auch an der Arbeitsstelle. Jeder Sachse hat somit seinen ganz persönlichen Radius. Besuche sind von der Vorschrift nicht betroffen.

Sachsen-Anhalt: Bei dieser Frage geht das Land kleinteilig und anders als Sachsen vor. Es verpflichtet die Landkreise und kreisfreien Städte einen Radius einzurichten, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen mehr als 200 beträgt. Der Sperrkreis darf dann nur verlassen werden, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt. Was das ist, muss ebenfalls der Landkreis festlegen. Auf jeden Fall zählen Fahrten zur Arbeit oder zu medizinischen Versorgung dazu, Ausflüge dagegen nicht. Gemessen wird an der Grenze der Gemeinde. In Halle gilt der Sperrkreis für die Einwohner der Stadt derzeit noch bis zum 31. Januar. Besucher müssen ihn dagegen nicht beachten.

Thüringen: Das Nachbarland kennt keinen pauschalen 15-Kilometer-Radius. Stattdessen sind die Bewohner dort nur „angehalten“, alle Versorgungsgänge und sonstigen Aktivitäten (zum Beispiel Sport) „wohnortnah“, also innerhalb eines Radius von 15 Kilometern, zu erledigen. Eine Verpflichtung ist das aber nicht. Ausnahmen kann jedoch jeder Kreis beschließen: So hat Hildburghausen eine feste 15-Kilometer-Regelung seit 10. Januar eingeführt.

15-Kilometer-Radius - jeder Sachse muss den Sperrkreis für sich selbst berechnen. Ausgangspunkt ist die eigene Unterkunft. Quelle: Grafik: Patrick Moye / Foto Christian Modla

Kontaktbeschränkungen : Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Sachsen: Treffen dürfen sich im Freistaat nur die Angehörigen eines Hausstandes mit einer Person eines weiteren Hausstandes. Hinzukommen darf außerdem noch der Partner oder die Partnerin, etwa bei getrennt wohnenden Paar. Und: Menschen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. Das sind oftmals Kinder von geschiedenen Eltern.

Sachsen-Anhalt: Personen eines Hausstandes dürfen sich allein oder mit einer weiteren Person treffen. Sachsen-Anhalt will diese strenge Passage jetzt leicht lockern. Kinder bis drei Jahre werden nicht mitgezählt werden und dürfen zusätzlich hinzukommen.

Thüringen: Wie in Sachsen dürfen sich in Thüringen nur Menschen nur mit den Bewohnern eines Haushalts treffen. Zusätzlich sind Personen, für die das Sorge- oder Umgangsrecht besteht und eine weitere Person erlaubt. Das Amtsgericht Weimar hatte eine solche Ein-Personen-Regel aus dem vergangenen Frühjahr zwar gerade für rechtswidrig erklärt. Das Infektionsschutzgesetz als Grundlage der damaligen Verordnung ist inzwischen präzisiert worden. Damit hat das Urteil aktuell keine Auswirkungen mehr. Doch scheint es noch Änderungen zu geben: SPD und Grüne wollen Erleichterungen für Familien mit kleinen Kindern erreichen. Die Fraktionen schlugen am Freitag im Thüringer Landtag vor, „festorganisierte Betreuungsgemeinschaften, familiär oder nachbarschaftlich“ zu erreichen, wenn es dabei um Kinder unter sechs Jahren geht, die aus höchsten zwei Hausständen kommen. Nach derzeitigem Plan soll der Entwurf am Montag noch einmal überarbeitet werden und die Verordnung am Dienstag in Kraft treten.

Welche Corona-Regel gibt es beim Einkaufen zu beachten?

Sachsen: Erlaubt ist der Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs. Was dazu gehört, steht in einem Katalog der Corona-Schutzverordnung. Neben Supermärkten dürfen auch Drogerien, Apotheken oder Tankstellen öffnen. Insgesamt zählt das Regelwerk mehr als 20 Branchen auf. Zu beachten ist im Freistaat aber der 15-Kilometer-Radius, gemessen wird wahlweise an der Unterkunft oder am Arbeitsplatz. Nur in dieser Eingrenzung darf eingekauft werden. Sollte sich das Geschäft dort nicht befinden, darf der nächstgelegene Laden angesteuert werden, auch wenn er sich weiter entfernt oder sogar in einem benachbarten Bundesland befinden sollte.

Für Mischangebote gilt: Besteht das Sortiment zu mehr als 50 Prozent aus Waren des täglichen Bedarfs, darf der Laden alles verkaufen und muss nicht „abkordeln“. Socken, Bücher oder Spielzeug in Supermärkten sind also beispielsweise erlaubt. Gehören zum Sortiment weniger als 50 Prozent Waren des täglichen Bedarfs, dürfen nur die erlaubten Produkte verkauft werden. Click & collect ist untersagt: Waren dürfen im Freistaat nicht online oder telefonisch bestellt und dann im Laden abgeholt werden.

Sachsen-Anhalt: Das nördliche Nachbarland regelt den Einkauf ähnlich wie Sachsen. In einem Katalog sind die Geschäfte aufgezählt, die öffnen dürfen. Bei Mischsortimenten wird der Schwerpunkt des Angebots bewertet. Gehört die Mehrheit der Waren zu den erlaubten Produkten, darf das gesamte Angebot verkauft werden. Im umgekehrten Fall muss das Geschäft geschlossen bleiben. Click & collect ist erlaubt: Online oder telefonisch bestellte Waren dürfen im Laden abgeholt werden.

Thüringen: In Thüringen werden die erlaubten Läden ebenfalls in einem Katalog aufgezählt. In Geschäften mit einem Mischangebot muss der verbotene Teil stets abgesperrt werden. Click & collect ist erlaubt: Online oder telefonisch bestellte Waren dürfen im Laden abgeholt werden.

Was gilt für Gastronomie und Hotels?

Sachsen: Gastronomische Einrichtungen müssen für die Bewirtung geschlossen bleiben. Speisen und Getränke dürfen aber geliefert oder abgeholt werden, müssen jedoch zu Hause oder am Arbeitsplatz verzehrt werden. Das gilt auch für Kantinen. Übernachtungsangebote sind für berufliche, medizinische oder soziale Anlässe (dazu zählen auch Familienbesuche) gestattet. Alkohol darf in der Öffentlichkeit weder ausgeschenkt noch getrunken werden.

Sachsen-Anhalt: Im Nachbarland müssen Restaurants und Kneipen ebenfalls geschlossen bleiben. Erlaubt sind ein Außer-Haus-Verkauf und ein Lieferservice. In der Öffentlichkeit gilt auch ein Alkoholverbot wie in Sachsen. Eine Beherbergung zu touristischen Zwecken ist dagegen generell verboten. Übernachtungen aus beruflichen oder familiären Gründen dürfen nur erfolgen, wenn sie „zwingend notwendig und unaufschiebbar“ sind.

Thüringen: Beim Thema Gastronomie ist sich der Freistaat mit seinen beiden Nachbarländern einig. Auch in Thüringen ist lediglich ein Liefer- und Abholservice erlaubt. Der Alkoholkonsum ist nicht mehr im gesamten öffentlichen Raum untersagt, sondern nur noch an gekennzeichneten Orten sowie vor Einzelhandelsgeschäften, auf Parkplätzen und an Orten wo sich Personen auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Übernachtungsangebote dürfen nur für „notwendige Zwecke“ erfolgen. Beispielhaft nennt die Verordnung medizinische, berufliche und geschäftliche Gründe. Diese Aufzählung ist aber nicht abschließend, Übernachtungen aus dringenden privaten Zwecken sind demnach auch möglich. Touristische Reise fallen aber nicht darunter.

"Support your Lokal! Alle Essen zum Mitnehmen" steht auf einer Tafel eines Restaurants im Kneipenviertel von Halle/Saale. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Welche Maßnahmen gelten für Sport und Bewegung?

Sachsen: Joggen, Radfahren oder Spazierengehen sind nur in einem 15-Kilometer-Radius rund um die eigene Unterkunft erlaubt. Damit stehen theoretisch noch immer rund 700 Quadratkilometer zur Verfügung. Ausflüge zum Skifahren ins Mittelgebirge fallen allerdings aus, es sei denn, es handelt sich um das eigene Wohnumfeld.

Sachsen-Anhalt: Sofern die Landkreise keinen 15-Kilometer-Sperrkreis eingerichtet haben, dürfen die Menschen im gesamten Bundesland Sport treiben. Massenansammlungen wie Anfang im Januar im Harz können trotzdem unterbunden werden. Landkreise und kreisfreie Städte dürfen nämlich für Orte „mit hoher touristischer Anziehungskraft“ eigene Verbotsverordnungen erlassen. Dann ist der Besuch von Skipisten, Rodelpisten oder Wanderwegen verboten. Auch Zufahrtsstraßen und Parkplätze könnten so gesperrt werden.

Thüringen: Der Nachbar-Freistaat empfiehlt für die sportliche Betätigung einen Umkreis von 15 Kilometern und appelliert damit an die Vernunft seiner Bürger. Eine Verpflichtung ist das aber nicht. Langlauf im Thüringer Wald ist somit möglich.

Welche Schulen sind geschlossen und wo gilt weiter Präsenzunterricht ?

Sachsen: Die Schulen in Sachsen bleiben bis vorerst 15. Februar geschlossen. Nur die Abschlussklassen dürfen im Wechselmodell wieder zum Präsenzunterricht erscheinen, der Rest lernt zu Hause. Für alle Schüler gilt: In der ersten Februarwoche haben sie eine Woche Winterferien.

Sachsen-Anhalt: Nur die Abschlussklassen kommen weiter zum Präsenzunterricht in die Schulen, alle anderen Schüler haben Aufgaben für zuhause. In der zweiten Februarwoche bleibt es bei einer Woche Winterferien.

Thüringen: In Thüringen dürfen die Abschlussklassen in der Schule unterrichtet werden. Neu ist: Die Schüler müssen auch während der Schulstunde eine Maske tragen. In der letzten Januarwoche bleiben alle Kinder zu Hause, das Land hat die Winterferien vorgezogen.

Coronatest und Regelunterricht der Abschlußklassen an den Gymnasien in Leipzig. Lehrer Ingolf Geier beim Unterricht mit Klasse 12 Quelle: Kempner

Kita und Hort: Wie geht es mit der Kinderbetreuung weiter?

Sachsen: Kita- und Hortkinder werden nur für die Notbetreuung aufgenommen, sonst bleiben die Einrichtungen geschlossen. Wer die Angebote nutzen darf, richtet sich nach dem Beruf der Eltern. Ein Katalog zählt die sogenannten systemrelevanten Tätigkeiten auf, in denen meist beide Eltern gebunden sein müssen.. Außerdem gilt jetzt: Zwei zuvor festgelegte Hausstände dürfen gegenseitig Kinder unter 14 Jahren unentgeltlich betreuen. Damit können sich Freunde, Nachbarn oder Familienmitglieder gegenseitig helfen.

Sachsen-Anhalt: Auch Sachsen-Anhalt bessert bei der Kinderbetreuung nach. Dort sollen private Initiativen genau wie in Sachsen für Kinder bis 14 Jahre möglich sein. Ansonsten gilt auch in Sachsen-Anhalt: Kitas und Horte bleiben zu. Nur Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, können ihre Kinder bis einschließlich zur sechsten Klasse notbetreuen lassen.

Thüringen: Eine Notbetreuung für Kinder bis zur 6. Klasse sieht auch Thüringen vor. Der Anspruch besteht je nach dem Beruf der Eltern.

Sind Reisen und Besuche möglich?

Von Reisen wird in allen drei Bundesländern abgeraten. Hotelübernachtungen aus rein touristischen Gründen sind nicht möglich. Es gibt aber dennoch einige Möglichkeiten.

Sachsen: Zusammenkünfte und Besuche sind ein triftiger Grund, um die Ausgangsbeschränkung zu durchbrechen. Es muss dafür auch keine Kilometerbeschränkung beachtet werden. Allerdings ist das nur zwischen 6 und 22 Uhr möglich, danach gilt in Sachsen die Ausgangssperre. Familienbesuche sind in Sachsen ein sozialer Grund, damit ist auch eine Hotelübernachtung oder eine Übernachtung beim Gastgeber möglich. Zu beachten ist aber stets die Kontaktbeschränkung. Nur eine Person darf zu einem anderen Hausstand fahren. Rein touristische Reisen oder Sportausflüge die weiter als 15 Kilometer von der Unterkunft entfernt sind, bleiben dagegen verboten.

Sachsen-Anhalt: Sofern der Inzidenzwert nicht über 200 steigt und die Landkreise somit auch die 15-Kilometer-Regel nicht aktiviert haben, können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt und über die Landesgrenzen hinweg frei bewegen. Die Kontaktbeschränkungen sind aber ebenso zu beachten wie mögliche Sondervorschriften am Zielort.

Thüringen: Tagsüber gilt in Thüringen keine Ausgangsbeschränkung nur zwischen 22 und 5 Uhr. In diesen Nachtstunden ist keine Reisetätigkeit möglich, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund vor. Dazu zählt der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern oder Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Stippvisiten bei Freunden sind in der Zeit nicht möglich. Tagsüber soll ein Radius von 15 Kilometern nicht überschritten werden, das gilt aber wieder nur als Empfehlung. Ausflüge in den Winterwald sind zwar unerwünscht, aber nicht verboten. Viele Loipen wurden gespurt.

Wintersportler laufen mit Skiern einen Waldweg entlang. In den Wintersportregionen des Thüringer Waldes bleibt das befürchtete Chaos von Ausflüglern bisher aus. Quelle: dpa-Zentralbild

FFP2-, OP- oder Alltagsmaske - welche Maske muss man jetzt tragen?

In allen drei Ländern gilt: Dort, wo Menschen im öffentlichen Raum eng aufeinandertreffen, wird eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken eingeführt. Das gilt vor allem beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Sachsen-Anhalt und Thüringen führt eine FFP2-Maskenpflicht in Altenheimen ein. In Thüringen gilt die Pflicht auch in Arztpraxen und bei Versammlungen.

Von Matthias Roth