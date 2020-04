Dresden

Mit der Kampagne #Bleibtdaheeme will der Freistaat die Sachsen dazu aufrufen, die Osterfeiertage zu Hause zu verbringen. Es gehe darum, in diesem Jahr auf lieb gewonnene Traditionen zu verzichten und das Osterfest im ‎engsten Familienkreis zu verbringen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

Trotz des schönen Wetters gelte es, auch während der Feiertage Vernunft zu wahren. Im Internet soll es dazu laut Regierung auf den Kanälen von ‎„So geht sächsisch“ unter dem Schlagwort #Bleibtdaheeme ‎mehrere Aktionen zum Thema Kunst, Kultur und Sport geben.

Diese Aktionen sind geplant

Unter anderem arbeitet die Musikschule Dreiländereck an einer neuen Version des Oberlausitzliedes ‎- die Premiere ist für Samstag geplant. ‎Das Erzgebirge intoniert am Samstag gleichzeitig an drei Orten das bekannte Steigerlied, geplant ist die Übertragung von den Kirchen in Freiberg, ‎ Schneeberg und Olbernhau.

Geplant ist für das Osterwochenende zudem eine Live-Dialektlesung zu Lene-Voigt-Texten, sportliche Mitmachvideos sowie Live-Tutorials zu sorbischen Ostergerichten und dem Verzieren von Ostereiern.

