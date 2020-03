Dresden

Die Beiersdorf AG hat Sachsen die erste Lieferung der angekündigten Desinfektionsmittel-Spende übergeben. Wie das sächsischer Sozialministerium am Dienstag mitteilte, wurden circa 37.000 Flaschen mit Händedesinfektionsmittel an das Logistikzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Dresden übergeben. Weitere 16.000 Liter sollen in den kommenden Tagen folgen.

„Es ist ein großer Akt der Solidarität der Beiersdorf AG, dem Freistaat das Händedesinfektionsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen“, erklärt Gesundheitsministerin Petra Köpping. Geplant ist die sofortige Verteilung des Mittels an Schwerpunktpraxen von Ärzten und Zahnärzten, an den Rettungsdienst und Katastrophenschutz, an Pflegeeinrichtungen, an Institutionen der Behindertenbetreuung und an Bestatter. „Die Einhaltung der Hygienevorschriften ist ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung des Coronavirus. Die von uns belieferten Einrichtungen können damit ihre Mitarbeiter sowie ihre Patienten und Bewohner schützen.“

Stephan Roelen, Werksleiter der Beierdorf Manufacturing Waldheim, sagte bei der Übergabe: „Das gesamte Team ist sehr stolz darauf, in dieser Krisensituation einen so wichtigen und sinnvollen Beitrag leisten zu können. Wir freuen uns sehr, dass Beiersdorf eine solche Spende ermöglicht.“ Im Waldheimer Werk war die Produktion hochgefahren worden, um mit medizinischen Desinfektionsmitteln den Kampf gegen die gegenwärtige Pandemie zu unterstützen.

Von fbu