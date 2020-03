Leipzig

Die Ausbreitung des Coronavirus zwingt zahlreiche Unternehmen zu drastischen Maßnahmen: Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, haben diese Woche rund 2800 sächsische Betriebe aufgrund der aktuellen Lage Kurzarbeit angezeigt. „Wir wissen, dass die aktuelle Situation nicht einfach ist. Es geht um die Wirtschaft und die Menschen in Sachsen“, kommentiert Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung, die aktuelle Situation. „Mit Kurzarbeitergeld unterstützen wir die Unternehmen in den aktuell unsicheren Zeiten finanziell und sichern damit die Arbeitsplätze und Existenzen der Menschen in Sachsen.“

Im Vergleich zum Vorjahr gab es in dieser einen Woche rund 2000 Anzeigen mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Zahl der Anträge stelle laut Arbeitsgagentur nicht den tatsächlichen Arbeitsausfall dar. Viele Unternehmen würden vorsorglich handeln.

Nahezu alle Branchen sind von der aktuellen Krise betroffen, überwiegend kommen die Antragssteller aus dem Transport- und Logistikbereich, dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie aus dem Messebau- und Tourismusbereich. Der Beratungsbedarf zu Kurzarbeitergeld sei sprunghaft aber gestiegen, erklärte Hansen. Viele betroffene Unternehmen sind das erste Mal mit Kurzarbeit konfrontiert. „Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen setzen in dieser schwierigen Zeit alles dran, Antragstellung und Antragsbearbeitung so zügig wie möglich abzuwickeln“, erklärt Hansen.

Von fbu