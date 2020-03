Besuchsverbot – wie sich der Alltag in einem Leipziger Altenheim ändert

Leipzig

Vor der Tür arbeiten die Bauleute, die in den nächsten Wochen das Gleisbett in der Bornaischen Straße neu verlegen. Am Eingang des Angelika-Stifts hängt ein großes Schild. Wie in allen Pflegeheimen gilt auch in der Einrichtung des Maternus Senioren- und Pflegezentrums in der Bornaischen Straße 82 in Connewitz ein Besuchsverbot. Externe Veranstaltungen sind abgesagt, die Türen für die Öffentlichkeit sind geschlossen. Die Corona-Krise hat auch das Angelika-Stift, in welchem 179 Menschen leben können, fest im Griff. Derzeit wohnen dort um die 165 Personen in vier Wohnbereichen.

Eine Bewohnerin im Angelika-Stift in Connewitz. Quelle: Florian Gaertner

„Solche Vorgehensweisen kannte bislang keiner in unserem Team“, erzählt Sandra Wünsche, die für den Bereich Leipzig zuständige Vertriebs- und Personalreferentin. Doch alle sind sich einig: Alle diese erhöhten präventiven Schutzmaßnahmen sind unumgänglich, um das Coronavirus in der Einrichtung möglichst lange auszusperren oder gar zu verhindern. Denn die älteren Menschen gehören zu einer besonders gefährdeten Risikogruppe.

Spaziergänge und viele Angebote

Wie organisiert sich der Alltag im Pflegeheim? „Die Betreuungsangebote finden weiterhin statt“, erzählt Wünsche. So könnten sich die älteren Menschen beim Spaziergang im hauseigenen Garten an blühenden Bäumen, zwitschernden Vögeln und kitzelnden Sonnenstrahlen erfreuen. Kneipp-Gesundheitsbäder zur Steigerung des Wohlbefindens und Stärkung des Immunsystems werden weiter genutzt. „Es wird gebastelt, sich ausgetauscht, Zeitung gelesen, Sportangebote werden in Kleingruppen wahrgenommen.“

Wie gehen die älteren Menschen – nicht wenige leiden an Demenz – mit der Situation um, dass sie keinen Besuch bekommen? „Bei uns arbeitet jeder Hand in Hand, um gerade die an Demenz erkrankten Personen in dieser schwierigen Zeit gut ,abzuholen’“, sagt Einrichtungsleiterin Yvette Große. Derzeit gebe es keine Personen, die schwer krank sind oder im Sterben liegen. „Das kann sich natürlich täglich ändern. Sollte es doch Palliativfälle geben, ist dies die einzige Ausnahme eines Besuchs von Angehörigen, die wir bei entsprechenden Schutzvorkehrungen erlauben können“, erklärt Große. Ansonsten könnten die Bewohner mit Angehörigen telefonieren, skypen und sich per Video sehen. „Eine Möglichkeit, die ein wenig Normalität, Stabilität und Sicherheit in dieser schwierigen Zeit gibt.“

Große: Jeder Einzelne wird gebraucht

Personell sei das aus 94 Frauen und Männern aufgestellte Team, das die Senioren betreut, noch gut aufgestellt. „Jeder Einzelne wird hier gebraucht. Sei es das Pflegepersonal, die Betreuung, Ergotherapie, Verwaltung, Küche, Reinigung, Haustechnik. Jeder ist wichtig und es gilt mein größter Dank an alle Beteiligten“, so Große. Sollte es Probleme mit der Kinderbetreuung geben, werden Lösungen gefunden. „Gut, dass es noch die Notbetreuung in einigen Kindergärten gibt. Wir sind ein systemrelevanter Beruf, der momentan unter besonders schwierigen Bedingungen arbeitet. Das ist für alle nicht leicht, aber wir stoßen allgegenwärtig auf viel Verständnis – das gibt Mut und Kraft.“

Fast täglich gebe es aus der Zentrale der Cura Unternehmensgruppe in Berlin Empfehlungen und Vorgaben, um sich auf die Situation einzustellen und gegebenenfalls Standards anzupassen. „Wir halten uns an die Regeln auf Landes- und Bundesebene“, sagte Große. „Bei gesundheitlichen Auffälligkeiten unserer Bewohner reagieren wir sofort.“

Die erste Osterdekoration steht auf dem Tisch

Fazit: Das Team bemüht sich, es allen so angenehm wie möglich zu machen. Sogar die erste Osterdekoration wurde herausgeholt, schmückt Tische, den Aufenthaltsraum und Empfang. Es ist Frühling. Ostern naht! Eine wichtige Jahreszeit für die Bewohner des Angelika-Stiftes, die nicht im Schatten der derzeitigen Geschehnisse untergehen soll.

Da war die Welt noch in Ordnung: Blick ins Angelika-Stift, das am 21. Februar 2020 den neugestalteten Dementenwohnbereich öffnete. Dabei war auch Einrichtungsleiterin Yvette Große (4. von rechts). Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck