Fünf-Kilometer-Radius: Wie weit dürfen sich Leipziger von zu Hause wegbewegen?

Zu große Gruppen, zu weit weg von daheim. Die Polizei hat bei Kontrollen rings um Leipzig Dutzende Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt. Dabei kam es auch zu verbalen Auseinandersetzungen, weil Ausflügler und Sportler auf die Überschreitung eines imaginären Fünf-Kilometer-Radius um ihren Wohnsitz hingewiesen wurden. Sind Schladitzer Bucht und Neuseenland während der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie also komplett tabu?

Polizei wendet Wohnbereichsradius nicht mehr an

Die Polizei kündigte für den Donnerstag weitere Kontrollen am Cospudener See an. „Allerdings wird der bislang irrtümlich festgelegte Fünf-Kilometer-Radius um den Wohnort dabei keine Rolle mehr spielen“, versicherte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Dabei habe es sich um eine missverständlich ausgelegte Handlungsanweisung für die Beamten vor Ort gehandelt.

In der Allgemeinverfügung der Staatsregierung ist keine konkrete Entfernung vom Wohnort vorgegeben. Dort heißt es, dass „Sport und Bewegung an der frischen Luft im Umfeld des Wohnbereichs“ erlaubt seien. Der Radius des Umfeldes wird nicht genau definiert und ist damit Auslegungssache. Wie genau die Polizei bei ihren künftigen Kontrollen vorgehen will, soll nach Beratung am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben werden.

Sozialministerium gibt grünes Licht für den Cossi

Was unter Sport und Bewegung im Umfeld des Wohnbereichs zu verstehen ist, wurde in den Ausgangsbeschränkungen nicht klar festgelegt. Wege sind, soweit irgend möglich, auf ein Minimum zu begrenzen und Kontaktmöglichkeiten soweit möglich einzuschränken.

„Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir keine rechtsverbindlichen Auskünfte zur Wohnortnähe verschiedener Strecken in Sachsen geben können“, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. „Wenn die Leipzigerinnen und Leipziger den Cospudener oder den Schladitzer See je nach ihrer persönlichen Wohnlage als wohnortnah betrachten und ihre Aktivität so einschätzen, dass das Ziel, nämlich die Infektionsketten durch die Minimierung von Ansteckungsmöglichkeiten zu unterbrechen und Kontaktmöglichkeiten soweit wie möglich einzuschränken, nicht gefährdet sehen, dann können sie dies sicherlich gegenüber den Ordnungskräften so glaubhaft kommunizieren.“

Innenministerium rät zu Vernunft

Sachsens Innenministerium betont, das bei den Ausgangsbeschränkungen ganz bewusst auf die Vorgabe eines bestimmten Aktionsradius verzichtet wurde. „Unter Wohnortnähe kann sich jeder am ehesten etwas vorstellen.“ Wer als Dresdner in die nahe Heide spaziert oder als Leipziger zur Schladitzer Bucht, „wird ganz sicher nicht verhaftet“, betont Ministeriumssprecher Andreas Kunze-Gubsch.

„Auch der Cospudener See sollte für Ausflüge zu Fuß oder mit dem Rad keine Diskussion wert sein.“ Bislang seien etwa 170 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Sachsen registriert worden. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Ausflüglern und Ordnungshütern zur Auslegung der Wohnortnähe gehe das in aller Regel mit Ansprachen ab. Ein Bußgeldkatalog wie in Nordrhein-Westfalen sei bisher für Sachsen nicht vorgesehen.

Drohende Höchststrafen von 25 000 Euro oder bis zu fünf Jahre Haft müssten letztlich Gerichte entscheiden. „Die Ausgangsbeschränkungen sollen helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Das sollte von allen mit Verständnis, Akzeptanz und Vernunft umgesetzt werden“, so der Ministeriumssprecher. „Aber für fünf Kilometer zu weit von zu Hause weg wird sicher niemand eingesperrt werden.“

