Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Sachsen ist am Mittwoch auf mehr als 1100 gestiegen. Die Polizei hilft dem Klinikum St. Georg derweil mit Atemmasken aus und die Stadt Leipzig will Unternehmer und Eltern mit kleinen Kindern finanziell entlasten. Die Lage in und um Leipzig in unserem Ticker.