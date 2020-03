Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben in Sachsen und Leipzig nach und nach lahmgelegt und wirkt sich auf Einkaufen, Freizeit, Arbeit und Beziehungen aus. Bisher gibt es neun Todesfälle. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage.

Neun Corona-Patienten in Sachsen gestorben, weitere Beschränkungen – die wichtigsten Infos im Überblick